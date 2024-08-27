機構推計劃提供創意教育專業培訓　教師可免費參與12小時工作坊

新學年將至，有機構推出計劃，為教師提供創意教育專業培訓。該機構為教師免費提供合共12小時的工作坊，參加者可在資深教育及創意工作者帶領，透過互動形式學習可立即應用於課堂的實用創意教學基本策略、工具和技巧。



由誇啦啦主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」，正提供免費培訓，教師可參與合共12小時的工作坊，學習創意學習基本策略、工具和技巧等。（計劃網站）

由誇啦啦主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」，正提供免費培訓，教師可參與合共12小時的工作坊，學習創意學習基本策略、工具和技巧等。

相關工作坊由資深教育及創意工作者帶領，透過互動形式教授可立即應用於課堂的實用創意教學基本策略、工具和技巧，參與的教師能從中親身體驗以藝術為基礎的跨學科教學，並將這些創意教學工具帶回校內嘗試運用。

工作坊分為兩節必修單元，涵蓋創意教學的基礎培訓，並設兩節選修單元探討不同的應用範疇。教師參與工作坊的時數可計入教師專業發展時數。如同一學校有兩位教師各參與滿三節工作坊，機構也會安排一節免費到校家長工作坊。

工作坊分為兩節必修單元，涵蓋創意教學的基礎培訓，並設兩節選修單元探討不同的應用範疇。（計劃網站）

誇啦啦藝術集匯行政總兼計劃總監邱歡智指，當代世界快速變遷，教育體系須重新思考傳統的單向式教學，停止被動式的灌輸知識，更需要培養學生的核心素養，即創造力、慎思明辨、溝通能力、協作能力與回饋社會的精神。

她續指，雖然本港教育有提倡創意和慎思明辨，但在實際應用方面仍有進步的空間，為在職教師提供專業的藝術導向教與學培訓，有助將創意思維融入課程設計與實施。