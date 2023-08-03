張仁良：未來一半教師培訓課程應在內地舉行　助講大灣區故事

目前新入職和擬晉升的公營學校教師，須參與內地學習團。即將於本月底卸任的教育大學校長張仁良今日接受電台訪問時表示，自2019年社會事件後，教育界應加強與內地交流，建議將一半的教師培訓課程在內地授課，「如果教師唔明白大灣區嘅發展，點樣講好大灣區嘅故仔？」



張仁良認為，本港教育無須再經歷大改革，但須思考教育創新。（資料圖片）

張仁良在新城電台節目「財知大道」表示，未來本港教師和校長培訓課程，應有一半時間在內地舉行，並安排兩地教師交流上課。他認為，「如果教師唔明白大灣區嘅發展，點樣講好大灣區嘅故仔。唔係一定要唱好，睇到唔啱都可以講番出嚟，無問題，仲知你照實講。你睇都唔睇點照實講?」他指，以往了解內地，很多人都看「一啲好片面嘅傳媒、一啲報道」，認為老師須根據事實去理解。

他指，2016學年起，曾與內地的師範大學商討，設立大灣區教師培訓和教育中心，但隨著2019年發生社會事件及2020年爆發疫情，內地對於香港不同事件取態有改變，洽談合作上有困難，目前已重新商討，冀想法盡快落實。

稱千禧教改「一塌糊塗」 籲勿「民族大翻新」

被問到本港教育制度需否教革，他認為暫時不需要，「唔好民族大翻新啦」，形容廿多年前的教改「一塌糊塗」，「本心係好，但唔表示執行好」，但同意有改變的地方，例如思考培育學生創新的方法。