東華三院多元音樂教師培訓 師生同赴海外交流觀摩受訓

東華三院一向重視教師發展，深信培訓人員訓練（Train the Trainers）的成效。每年董事局均撥款支持學校舉行教師專業發展活動，例如「2023東華三院華東師範大學語文教師高級培訓班」，「東華三院小學聯校校長、教師境外教育考察及探訪團(芬蘭)」及「東華三院幼稚園聯校同儕觀課計劃」等。本學年更開展了為期兩年的「小學音樂教師專業發展計劃」。

（撰文：東華三院胡李名靜音樂及藝術發展中心）



持續多元專業培訓 受惠涵蓋8,000 學生

2023/24學年，東華三院與香港校際合唱節(HKICF) 合作，在轄下胡李名靜音樂及藝術發展中心的統籌下，安排屬下全數15所小學約50名音樂老師參與合唱節的「學校合唱團培育計劃」，讓老師透過專業發展，提升教學質素。計劃橫跨一整個學年，涵蓋教師專業進修工作坊、專家到校指導、師友配對、公開比賽及大師班和結業匯演五大元素。除此之外，老師亦可參與合唱節舉辦的一系列音樂老師及指揮工作坊和老師合唱團，讓參與的老師在合唱節的平台之下，獲得全面和專業的支援。

帶領合唱團所需的技巧，例如開聲練習、聲樂概念、音樂遊戲等，全部皆可應用於日常音樂課堂之上，所以提升老師帶領合唱團的能力，並不只有合唱團團員受惠，更是直接讓全體學生獲得裨益。連同音樂課堂內的學生，此計劃每年直接及間接惠及逾8,000名學童。

師生同赴海外交流觀摩學習

除了統籌與校際合唱節的協作外，東華三院胡李名靜音樂及藝術發展中心更為此計劃增添了新元素：將學生海外音樂交流和教師培訓相互結合，讓帶領海外交流團的音樂老師，亦同時接受專家訓練，並從觀摩外地音樂老師的教學，吸取養份，期望老師在交流團後，能將所學帶回所屬學校合唱團及日常音樂課堂當中。

由本院15所小學學生組成的東華三院兒童合唱團，將在合唱節的協助下，於4月首次外訪，與吉隆坡兒童合唱團交流，亦會參觀當地學校並舉行交流音樂會。是次交流團，東華三院安排了8間小學的音樂老師隨行。當學生接受馬來西亞合唱學院訓練的期間，老師同時亦會參加海外專家的指導課堂，進一步提升合唱指導及音樂教學方面的技巧。這種針對性的音樂交流學習機會，相信在同類型學校絕無僅有，亦顯示出東華三院對教師專業培訓的重視及對音樂教育的承擔。

東華三院希望透過旗下的胡李名靜音樂及藝術發展中心，全方位支援學校在不同方面的發展需要，在學生的培訓上和教師的專業發展方面努力，為屬校學生創造更佳的學習環境與條件。