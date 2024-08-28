教局新學年推《4Rs精神健康約章》　向學校送不倒翁營造輕鬆氣氛

新學年下周一開始，教育局推出《4Rs精神健康約章》，參與約章的學校將落實各項推廣學生精神健康的措施和舉辦活動，亦獲當局送上一個「4Rs不倒翁」，鼓勵學校積極推展承諾，鍛練學生「不倒」的精神，讓學生在校園抱抱或拍拍「不倒翁」，營造輕鬆的氣氛。



新學年下周一開始，教育局推出《4Rs精神健康約章》，呼籲學校。（資料圖片）

新學年續以學生精神健康為首要考慮

教育局副秘書長蘇婉儀昨日於官方網誌撰文，呼籲學校在新學年繼續以學生的精神健康為首要考慮，以培養學生的正向思維為重點，建構健康幸福的校園。

局方新學年新推出《4Rs精神健康約章》，以休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）和抗逆力（Resilience）四個促進精神健康的重要元素為主軸，，營造有利學生健康成長的環境。

教育局設計「4Rs 不倒翁」電子海報，學校可張貼在校內的當眼處，以推廣學生精神健康。（教育局網頁）

教育局指，會向每所參與《約章》的學校送上一個「4Rs不倒翁」，鼓勵學校積極推展《約章》的行動承諾，鍛練學生「不倒」的精神，可讓學生在校園抱抱或拍拍「不倒翁」，營造輕鬆的氣氛。

教育局亦已更新「新學年•好精神」專頁，以「4Rs」為主題，為學校及家長提供具體建議，又整合了不同的社區及教育局資源，包括協助學生保持身心健康的「4Rs自我照顧路線圖」和「4Rs藝術活動建議」，以及為家長製作的「4Rs開學家長錦囊」等。

協助學生保持身心健康的「4Rs自我照顧路線圖」。（教育局網頁）

教育局：學校應讓師生每天有交流和分享時間

蘇婉儀表示，維護學生身心健康是教育工作者的首要責任，當中班主任的角色尤其重要，特別是學期初，班主任可舉辦不同的班本活動，幫助學生互相認識，提升他們的聯繫感

她續指，教師要多主動關心學生的情緒，聆聽學生的心事，與學生建立互信。學校應讓師生每天有交流和分享的時間，營造重視溝通、信任和關愛的校園文化，為學生築起更堅固的安全網。