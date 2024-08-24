蔡若蓮：三層應急機制將階段性總結　視乎情況考慮是否延長

近年學生精神健康備受關注，教育局為中學而設的「三層應急機制」將於今年年底完結。教育局局長蔡若蓮於電視節目稱，三層應急機制是針對高峰期的額外安排，若變為恆常安排，可能會影響其他社會人士使用精神健康服務。她指，機制將有階段性總結，檢視實際情況後，再決定是否考慮延長。



教育局正檢視呈分試機制，她指，教育局不排除考慮加入體育科作呈分，指社會有不同聲音支持學童身心發展。她說因應學齡人口下跌，已約見辦學團體檢視，預計未來5個學年，除了4間「有時限小學」按計劃停辦，另有11間中小學停辦或合併，老師需求將減少。



蔡若蓮表示，教育局考慮加入體育科作呈分，指社會有不同聲音支持學童身心發展。(資料圖片)

「三層應急機制」有逾200宗由校長即時轉介至精神科個案

政府去年12月在全港中學推出「三層應急機制」，並延長實施期至年底，蔡若蓮稱由校長即時轉介至精神科有超過200宗個案，需要校外支援有逾120宗，認為現時機制運用良好。

被問到機制會否變為恆常安排、甚至否擴展至小學？蔡若蓮認為，機制是針對高峰期的額外安排，若變為恆常安排，可能會影響其他服務。她認為應從源頭著手，減少嚴重個案，「長遠從精神面貌角度出發，而非把所有人當成緊急個案處理。」她又指，到校社工和校本心理學家數目暫時足夠。

問到「三層應急機制」將於今年年底完結，是否年底後出現高峰期才會重啟機制？蔡若蓮指，教育局會對應急機制作階段性總結，亦會跟相關跨專業團隊同事、業界及前線的校長、老師商討，「看看最有需求的是哪個時段，這是其中一個檢視方向。一般來說我們會特別留意長假期後，重新上學需要一段時間適應，或於考試前後」，並指會按實際情況，決定是否考慮延長。

393間中小學響應《4Rs精神健康約章》

另外，蔡若蓮指，教育局新學年推出《4Rs精神健康約章》，關注學童情緒發展。蔡若蓮稱有393間中小學響應約章，涵蓋全港中、小學約40%，反應比預期踴躍。為何參與率不是百分之一百？她指，因部分學校開展的精神健康計劃尚未完結，希望延續原先的計劃，教育局亦不希望增加學校壓力。另外，​教育局未來將推出「開學‧好精神」學生精神健康資訊網站，幫助同學適應新學年學習。

蔡若蓮表示，教育局考慮加入體育科作呈分，指社會有不同聲音支持學童身心發展。(資料圖片)

未來5個學年 11間中小學停辦合併 4間有時限學校結束營運

小學常識科將於2025/26年度起，分拆為人文和科學科。蔡若蓮稱暫時有200間小學參與今學年的科學科試行計劃，教育局提供35萬津貼，希望幫補學校教材和加強老師培訓。

至於小學常識科25/26年度起，分拆為人文和科學科，近日有消息指兩科在呈分試將各佔4分，她說這些可能是部分持分者提出的方案，專責小組仍在商討中，正收集老師及校長等持份者意見。她又說，因應學齡人口下跌，已約見辦學團體檢視，預計未來5個學年，除了4間「有時限小學」按計劃停辦，另有11間中小學停辦或合併，老師需求將減少。

她不排除考慮將體育科加入呈分試，指社會有不同聲音支持學童身心發展，「看看奧運運動員，身體健康是很重要的，一個同學全人發展，若只考慮中、英、數，或以紙筆評估的成績，有時候很有趣，完全不計算體育科大家又說不夠重視、敷衍了事，所以我們會平衡，避免令同學對評估產生很大壓力」，並指將會適時公布。

教育局為中學而設的「三層應急機制」將於今年年底完結，蔡若蓮稱，機制若變為恒常可能會影響其他社會人士使用精神健康服務，將按實際情況考慮延長。（資料圖片）

至於大學的資助學士學位將於2025/26年連續三年加學費，下一階段會如何調整，蔡若蓮表示會按經濟情況和家庭負擔。她又表示，教育局不希望增加個別學科學費，雖然醫療科比較昂貴，但同時涉及社會人力需要，而且教育局希望同學因經濟因素而無法發揮興趣。