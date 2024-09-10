敬師日｜得獎特殊學校老師鼓勵關愛學生　窩心回應成教學動力

敬師運動委員會在今日「敬師日」（10日）舉行頒獎禮，超過1600名教育工作者獲表揚，是歷屆最高。今年得獎教師之一香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校李明欣老師表示，不時向學生說一些鼓勵和關愛的話語，讓他們感受到自己是獨一無二，亦曾有學生跟她說「老師我愛您」，讓她感到窩心，認為家校合作有助及早察覺同學心理狀態，可及早介入支援。



「敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮」已是第29屆舉行，今年有逾1600名老師獲表揚，創歷年新高。（蘇煒然攝）

家校合作溝通 及早了解學生壓力

李老師在特殊學校香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校任教逾十年，她表示學生有不同程度的肢體殘疾，未必能善於表達自己，作為班主任及科任老師，會時常與家長保持緊密合作：「會跟家長溝通學生上課及做治療情況，家長又會把子女家中表現與老師分享，家校合作，可及早了解及發現同學壓力及所面對困難。」

香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校李明欣指，與學生關係亦師亦友，用關愛讓學生感受到自己重要性，及相信自己能力。（蘇煒然攝）

鼓勵關愛學生 窩心回應成動力

李老師指，學校會透過園藝治療讓學生放鬆心情，表達內心感受，了解精神健康重要性。她亦不時向學生說一些鼓勵和關愛的話語，讓他們感受到自己是獨一無二，亦曾有學生跟她說「老師我愛您」，讓她感到窩心。

她指表示，教書育人從來非容易工作，特別是特殊學生的學習及吸收能力，亦因人各異，亦曾遇過沮喪時候，但慢慢也體會同學們的努力，給予時間就會看到他們進步。

學習生涯規劃 伴學生跨越難關

另一位獲表揚的老師朱國傑，在香島中學任教科學、化學及德育科。他坦言指學校在開學前第一個會議，已重點提到學生壓力問題。「學生會有上生涯規劃課，讓同學了解每一年級會遇到的情況，如中一是面對陌生環境、中三主要在選科方面感困惑、高中同學更多是公開試及升學壓力。」朱老師指，更重要是讓同學明白學校了解他們所經歷的關口，校方會提供相應支援，陪同學共同跨過難關。

香島中學朱國傑老師善於將創新教學元素融入課堂，促進同學學習。（蘇煒然攝）

化學元素變紙牌遊戲 學生欲罷不能

面對艱深沉悶的學科，也是學生壓力來源之一，特別是背誦元素周期表，向來是化學課中較「嚇人」環節。朱老師將逾百個元素表化作紙牌遊戲，不但加深學生記憶及掌握能力，甚至欲罷不能：「同學在一、兩課後已能自行發現某些元素周期規律，玩紙牌時若有不確定，他們會即時用平板電腦即使查閱，到第三堂課我想轉教其他，同學都『唔制』」。

色盲體驗中學三元色 滲入德育教學

兼任德育科的朱老師，亦有感現時學生將焦點投放公開試中，不論教與學流於平舖直敍，他便以色盲體驗引入三原色的教學，讓學生體驗過什麼是色盲，才明白要多關心色盲者及更懂得關懷別人