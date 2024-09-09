港生參加國際電腦奧林匹克奪1金2銀1優異　來自培正男拔九華喇沙

4名香港學生代表早前遠赴埃及代表香港參加第36屆國際電腦奧林匹克（IOI 2024），與96個國家或地區代表作賽後奪得1個金獎、2個銀獎及1個優異獎，其中金獎得主為香港培正中學的黃進，銀獎得主為拔萃男書院關容浩及華仁書院（九龍）蕭樂然，優異獎得主為喇沙書院蔡祉齊。



4名香港學生組成香港代表隊，參加第36屆國際電腦奧林匹克競賽並取得佳績，奪得一面金牌、兩面銀牌和一個優異獎。圖左起為關容浩、黃進、蕭樂然和蔡祉齊。（政府新聞網）

教育局局長蔡若蓮指港隊表現卓越，成績展現了學生的解題技巧及編程能力，更是學生努力不懈的成果，令人鼓舞。她又感謝學界與教育局協作，一同推動STEAM教育，於課堂教學推廣創科及資訊科技教育，亦在課堂以外提供多元學習機會，例如進行專題研習和參與比賽等，讓學生可以學以致用不同STEAM範疇的知識和技能，從而培育創意，豐富他們的學習經歷及拓闊視野。

國際電腦奧林匹克競賽是聯合國教育、科學及文化組織發起的多項奧林匹克競賽之一，參加者需要是20歲或以下的中學生，比賽目的是培養學生的計算思維和解難能力，是世界頂尖的中學生電腦編式比賽之一。自1997年起，教育局就與香港電腦教育學會（HKACE）每年聯合舉辦香港電腦奧林匹克競賽（HKOI），邀請表現優秀的學生接受培訓，並選出其中表現出色者為香港代表，參加國際比賽。