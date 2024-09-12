沙田培英F1迷你車賽奪港區三甲　將出戰沙地世界賽　尋求支援贊助

撰文：金敏琍 盧勁揚
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一級方程式賽車是全球最高級別的賽車比賽，現時也設有F1官方認證的「F1 in Schools」全球迷你賽車比賽供學生參與。比賽現時有超過40個國家及地區參與。參賽學生需自行設計、製造微型F1賽車，除力拼速度外，亦要求團隊具備市場推廣、財務等能力，猶如營運一支職業車隊。

6位沙田培英中學中五學生組成隊伍「SPARK Racing」，經過一年奮鬥後於香港區脫穎而出，11月將有機會代表香港前往沙地阿拉伯，出戰為期十多日的世界賽，與其他國家及地區的代表一較高下。現時團隊正籌募旅費和材料費，但距離出賽兩個多月，目前只完成一成籌款目標，期望能盡最後努力，籌募足夠費用代表香港參賽。

贊助商品牌會印在參賽的微型F1車上，目前車身尚餘很多「廣告位」，包括面積最大、最顯眼的車頂位置。（黃浩謙攝）
同學們從一開始跌跌撞撞，經過不斷努力在學習中成長，他們坦言是一次非常難能可貴經驗。（黃浩謙攝）

全方位結合STEAM 學校拍板支持

「F1 in Schools」於1999年在英國成立，2022年在香港推出。課程以提高學生的工程、團隊管理和演講技巧為目標，學生需透過電腦輔助設計（CAD）和電腦輔助製造（CAM）等工具軟件，設計並製造利用壓縮氣體推動的迷你賽車參賽，就如真實的一級方程式比賽般。

沙田培英中學中五學生眼見機會難得，於是「膽粗粗」主動向校方提出組隊參賽。經歷去年的初賽及決賽，成功打入港區三甲取得出戰國際賽的入場券，但團隊仍需籌集經費，這亦是考驗市場推廣及財務能力一環。

發400封電郵　僅少於10個回覆

「SPARK Racing」6人團隊中，3位同學負工程技術，另外3人則擔任統籌、宣傳及籌募工作，不論是工程技術、車隊製服、宣傳品及紀念品的印策與製造，以及參賽的機票、食宿及酒店旅費，皆屬財務管理一項，現時團隊距離目標金額尚有一大段距離。

「籌募工作大約2個月前就開始，已電郵了超過400封計劃書給科技行業相關公司，但暫時僅獲少於10個回覆。」籌募經理顏梓翹表示。

負責統籌的施駿軒(左二)在團隊擔任統籌角色，他表示備戰過程中爭拗是在所難免，冷靜過後反而學懂共同找出問題核心共解決，令團隊更上一層樓。（沙田培英中學提供）

推車身廣告套餐　積極尋找經費

為求參賽同學搞盡腦汁，將「開源節流」四字發揮極致，特設社交帳號專頁(ig:spark_racing_hk)，透過定期更新團隊資訊，維持曝光率，吸引有心人支持。

除此之外，他們更模仿F1賽車，推出車身廣告套餐找贊助。「我們有Diamond、Gold、Sliver及Bronze等廣告套餐，全車合共約15個廣告位可以出售。」負責市場推廣及社交媒體經理黃卓盈表示，當車身滿佈品牌即意味籌募達標，但目前車身尚有很多廣告位置，令同學們非常頭痛。

顏梓翹與黃卓盈兩位團隊女將此前從未聽聞F1賽車，但二人皆認為能以代表香港身份參賽是一份光榮，莫說是學生，即使是成年人也未有這個機會，因此加入了團隊參加比賽。

技術遇疑難　膽粗粗向廠商請教

節流方面，負責工程技術的3位男同學則無懼「臉懵」，找商業機構「問書」，最終成功找到技術及產品贊助，包括開放專業軟件版本給他們使用。「我們要做合適軸承，曾問相關公司可不可以提供協助，他們都很好人肯幫助我這個小朋友，提供了很多意見，包括提供了一些材料上合適設計的一些資源給我們。」江柏喬說。

陳信宏負責配件部分，他補充指由零開始設計賽車，在資源匱乏下，更多時候是靠自己解決難題，亦是比賽有趣地方。

今屆賽事合共設有22個獎項，同學羅桾浩認為團隊在生成設計方面掌握較好，希望能奪得相關獎項。

參賽隊伍需自行設計、製造微型F1賽車、除力拼速度外，亦要求團隊建立車隊名聲及市場推廣等能力，展現出 創新及團隊協作精神 。（沙田培英中學提供）
遇到技術問題，負責工程設計方面的3位同學，會膽粗粗向業界人士表明來意查詢學習，對方都很樂意提供技術支援。（黃浩謙攝）

自學20小時CAD圖　老師見證學生團火

帶隊比賽的物理科老師馬嘉駿認為，整個項目所涉及的STEAM知識層面非常高階，雖然已遠超了同學水平，但未有撲息同學「心中團火」，反而見證他們的主動及積極性，如上網自學廿多小時學習專業CAD圖，只為繪畫賽車線條。

「SPARK Racing」希望能代表香港參賽與國際交流，但現時只有目標金額的十分一，最壞打算是同學們自行分擔費用，甚至錯失代表香港參賽的機會，但同學們仍抱著永不放棄精神，盡最後努力尋找贊助，踏上國際舞台。

沙田培英中學校長朱嘉添稱，是次比賽要集合學生不同才能，不單學校要給予足夠空間讓同學們發揮創意去追夢，家長亦很認同子女所付出時間及毅力，同樣扮演著重要角色。

同學們一手一腳包辦所有設計，老師亦表示所涉及知識已遠超同學程度，即使遇到難題都未有撲熄同學心中團火，已證他們積極主動學習。（沙田培英中學提供）
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