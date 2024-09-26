校園天地｜建立學生自主學習能力　培養健康正向的堅樂人特質

基督教聖約教會堅樂小學舉辦了一個大型的升小家長講座及開放日暨「繽紛校園」填色比賽頒獎禮，吸引近500人次參觀。透過不同形式的學科展覽，讓來賓深入了解學校的課程特色及學生的學習成果。（內容由基督教聖約教會堅樂小學提供）



（圖片由基督教聖約教會堅樂小學提供）

首先，學校以跆拳道、花式跳繩和堅小享負盛名的敲擊樂團表演打響頭炮，緊接是施校長分享選校策略及心得和「繽紛校園」填色比賽頒獎禮。堅樂小學重視培育學生的多元發展，透過優質的學科課程及不同形式的體驗活動，建立學生自主學習能力及健康正向的價值觀。如中文科推行校本課程，今年與香港大學合作，於一年級推行「成長易」校本課程計劃，為升小學生做好幼小銜接。攤位除了展示了校本繪本教材外，也展出學生們的作品。

英文科也是學校主力發展的學科之一。學校設有English Room和English Café，外籍老師分享有趣生動的英文故事，並透過「拼拼樂」遊戲讓學生學習生字發音。學生平日也會透過製作手工學英文，強化拼音基礎，建立閱讀習慣，提升日常生活中活用英語的能力。

至於數學科展室，數學大使隨時會出現跟來賓進行「腦筋大挑戰」！而校本數學課程着重從不同體驗活動提升學生的思維及解決問題能力。此外，由2025-2026年度開始，每間小學的常識課將分拆成人文科和科學科。學校明白除了讓學生掌握知識外，透過親身體驗和探究，對牢固深化所學的理論同樣重要。校本「S² TEAM」跨學科計劃重視學生在STEAM活動中的學習過程，學生明白學習不是一蹴而就，只要不放棄，從失敗中也能鍛鍊出堅毅，這就是堅樂人的特質。

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