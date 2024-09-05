校園天地｜可譽小學　雙運行新興計劃　培育「學習小主人」展鋒芒

可譽於「國際青少年創科奧林匹克大賽2024」的Matatalab 機械人不插電編程挑戰賽中，勇奪(P3 初小組)校際冠軍，並囊括各級分區獎項，戰績彪炳。此為可譽DEAR計劃「培育學習小主人」的成功認證，使我們堅信雙計劃運行方式，已走在正確的道路上。（內容由東涌可譽小學提供）



可譽(小學部)梁惠芳校長表示：「可譽的DEAR學習計劃透過四大元素：Daily（每日）、Exploration（探索）、Reflection（反思）、Achievement（成就），以閱讀、趣味默書、書法、及運動四大任務，培育孩子在學習上當家作主。計劃以『TEAMS』平台及實體的混合模式推行，已成為孩子的常態。近年，我們以『星』級獎勵計劃成功提高了參與度和孩子的自主性，這是我們樂見的。」

親子分享DEAR計劃學習成果。（東涌可譽小學提供）

承着遷校二十周年紀慶的契機，在主題「創新教學迎未來」及「沉浸式教學系統 iCave」的啟用下，可譽深信孩子的創科學習應從裝備運用創科工具的能力著手。「Matatalab編程小精英計劃」因而誕生。

與國際青少年創科奧林匹克大賽2024代表合影。（可譽小學提供）

可譽電腦科科主任(小學)袁思韻老師説：「Matatalab機械人編程重視讓孩子『從試驗中糾正錯誤』的過程，這正是自主學習的起步點，亦配合了我們的願景，故我們決定在「DEAR計劃」的基礎上加入Matatalab機械人編程。在過程中，我們認為課程應以生活為本，啟發學生思考。就我們所見，孩子都在進步中。」

DEAR年度升級嘉許禮。（東涌可譽小學提供）

梁校長強調：「我們希望兩個計劃都能達全人教育之效。此外，作為『國際青少年創科奧林匹克大賽2024』離島賽區的指定單位，我們肩負讓更多孩子能感受到創新科技力量的使命，於是，幼稚園版的Matatalab計劃便開展以希望能兩者兼備。我們邀請了區內幼稚園學生及家長到校體驗，並讓孩子擔任小老師，教授幼稚園學生。計劃好評如潮，孩子對幼稚園學生的專業指導，獲得讚許。他們的自信、關愛及同理心等，都在瞬間培養出來，那是我們最感欣慰的。」

MATATALAB編程小老師教授幼稚園學生。（東涌可譽小學提供）

展望將來，可譽將透過「STEM計劃全接觸」及「校本電子遊戲式學習及編程平台綜合發展計劃」加以推展兩個計劃，讓孩子蛻變成「新時代學習小主人」。

（內容由東涌可譽小學提供）

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