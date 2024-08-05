校園天地｜循道學校推出MS330生命教育計劃：齊齊培養身心靈成長

循道學校MS330的生命教育計劃已進行了一個學年，旨在關注學生身心靈的健康成長。這個計劃以身、心、靈三個層面為基礎，並以四個性格強項為核心，包括社交智慧、自我規範、希望和熱情與幹勁。（內容由循道學校提供）



MS330計劃名稱中的數字意義深遠。數字3分別代表著「身」和「心」。學校明白身體健康與情緒平衡的重要性，因此將注重學生的身體鍛煉和心理健康。而數字0代表「靈」，代表了學校對靈性成長的關注。MS330計劃提供學生一個探索自己內在世界的機會，同時引導他們發展正向的道德價值觀，培養同理心和社會責任感。

六種美德及二十四個性格强項。（循道學校提供）

正向特工隊獎勵計劃

學校設計了一本「MS330 正向特工隊獎勵冊」，內容描述了主耶穌駕駛著MS330巴士，帶領著正向特工隊隊員與每位學生前往獎勵計劃的八個車站。獎勵冊中附有身心靈健康的小貼士，旨在幫助學生和家人過上健康的生活。

正向特工隊獎勵計劃。。（循道學校提供）

正向特工隊獎勵計劃。（循道學校提供）

全校參與 · 持續學習 · 融入日常

在整個計劃中，學校舉辦了七次的MS330加油站。生命教育組的老師以大課的形式在全校早會時段引導所有學生關注即將學習的品格特質。隨後，學生們在成長課中進行學習和實踐，並分享心得和經驗。當中學生能獲得相關的正能量光波貼紙。值得一提的是成長課老師同時亦是班主任，能更了解學生的成長需求和察覺學生的轉變和進步。

跨學科學習 · 多元活動

MS330計劃強調跨科協作，以多元活動的協作作為切入點，加強價值觀和態度。以體育科協作為例，學校開設了「活力Friday」活動。在每個月的第一個星期五早上舉辦家庭活動和比賽。活動讓學生和家長展現他們在熱情與幹勁方面的優勢，並促進身心健康。此外，推廣閱讀組和宗教組攜手合作舉辦了MS330書展，向學生推薦勵志的書籍，教導學生如何面對逆境，建立積極的情緒和正確的人生觀。

（內容由循道學校提供）

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