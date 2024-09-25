逾七成半直資中小學加價　平均4.76% 　女拔轉制後首獲批加學費

直資學校新學年學費出爐，全港70間直資中小學，有逾七成半、即53間加學費，申請加價的學校數目多於疫前水平；平均加幅為4.76%，連續五年升，創疫後新高。



其中，傳統名校聖保羅男女中學全年學費為79,700元, 較上學年增10.1%。而拔萃女書院轉直資後凍費19年，首獲准加學費，增5.3%至全年40,000元



聖保羅男女中學，以中一全年學費計算，新學年學費為79,700元, 較上學年增10.1%。(資料圖片)

聖保羅男女中學加一成學費

教育局新學年批出53間直資學校（10間小學及40間中學）加費申靖，加費平均為4.76%，較去年增0.67個百分點，增幅是自20/21學年的新高。有6間直資校加幅介乎5.61%至10%，當中包括聖保羅男女中學，以中一全年學費計算，新學年學費為79,700元, 較上學年增10.1%

凍費19年的拔萃女書院，首次獲准加學費，增5.3%至全年40,000元。其他學校方面，拔萃男書院新學年中一全年學費為59,860元，加價3.5%；協恩中學則是41,350元，按年增5.6%。

拔萃男書院新學年中一全年學費為59,860元，加價3.5%。(資料圖片)

教育局否決一國際校學費調整申請

教育局指，審批直資學校調整學費申請時，會仔細審視學校提交的財政預算和調整學費的理據，並確定學校已諮詢家長。局方指，直資學校亦須按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免和獎助學金用途，確保學生的學習不受家庭經濟問題因素影響。

除了直資校學費加價外，教育局亦批准73間私立中小學及64間國際學校加學費，平均加費幅度為5.46%及4.53%。當中，有一間私立小學加費超過一成。另外，教育局亦否決一間國際學校的學費調整申請。

全日制或長全日制政府資助幼稚園 每期學費中位數為998元

至於幼稚園學費方面，教育局指，已完成審批705間參加幼教計劃的幼稚園學費申請， 當中約九成的半日制幼稚園會在2024/25 學年免收學費。

至於全日制或長全日制課程， 基於政府與家長共同承擔成本的原則，家長須支付部分額外費用，新學年每期學費中位數約為998元， 比去年增加約58 元， 局方指，整體學費仍處於低水平。

另有23間幼稚園的學費調整申請仍在處理中。局方指，正跟進有關幼稚園遞交的補充資料。