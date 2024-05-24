68%直資學校申請加學費　女拔轉制凍費19年　擬上調5.3%　全年4萬

直資學校計劃調查24/25學年學費，有待教育局審批。教育局昨日指，截至5月中，收到54份加學費的申請，較去年同期多一成，亦佔全港直資校約68%，高於去年同期約61%。部分傳統名校擬加學費，聖保羅男女中學申請加價約10.1%，全年學費79,700元；拔萃女書院過去19年維持每年學費3.8萬元，新學年料計加5.3%，至4萬元。



拔萃女書院過去19年維持每年學費3.8萬元，新學年料計加5.3%，至4萬元。（資料圖片）

54直資校擬加學費 較去年同期增約一成

71間直資學校向教育局提交80份下學年學費通知書，教育局昨日公布，截至5月中，共收到54份調整學費申請，較去年同期多約7個百分點；另有25份「凍結學費」的通知書，局方指，會按既定程序處理有關申請。

不少傳統直資學校計劃加學費。聖保羅男女中學申請加價約10.1%，中一全年學費由目前的72,400元，加至79,700元。拔萃女書院過去19年維持每年學費38,000元，新學年料計加5.3%，至40,000元。拔萃男書院於新學年則加3.5%學費，由57,830元，加至59,860元。

教育局指，擬於新學年調整學費的直資學校，須就加費諮詢家長，亦須就加費申請提供財政預算和充分理據，局方會在審批過程中小心檢視，確定學校已作諮詢工作，並按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免或獎學金用途，確保學生的學習不會因經濟困難而受影響。

拔萃女書院過去19年維持每年學費3.8萬元，新學年料計加5.3%，至4萬元。（資料圖片）

7成幼教計劃幼稚園擬加費

至於幼稚園方面，教育局指，截至5月中，約520間、約7成參加幼稚園教育計劃的學校申請調升學費，按年增約8.3%；約220間、即約3成學校新學年學費維持不變。

至於230間無參加幼教計劃的學校，約140間申請下學年加學費，1間申請減學費，其餘約90所維持學費不變。教育局指現正審核有關申請，會盡早通知學校核准的學費。