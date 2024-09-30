青年科學院「研知有你」工作坊逾百學員畢業　冀助學生尋科研方向

政府致力推動STEM教育，香港科學院轄下的香港青年科學院日前（9月28日）舉辦新一屆「研知有你」工作坊畢業禮，共有104位學員畢業，為歷屆最多。有參與學生表示，藉工作坊了解一系列創新研究，難忘寵物檢測心理疾病的項目，領略科技與人文關懷結合的一面。



香港科學院院士陳子亭認為，學生於中學階段最重要打好基礎，建立興趣。（香港青年科學院提供）

青科院今年舉辦第三屆「研知有你」工作坊，活動包括科學家分享會、實驗室參觀和短片拍攝比賽等，讓中一至中五、對科學有興趣的學生，有機會接觸科學家，了解他們的學習和研究歷程、科研項目如何開展，以助學生尋找屬於自己的學習和科研方向。

畢業學員之一、聖士提反女子中學學生張詩欣認為，工作坊為她開啟「一扇通往科研世界的大門」，其中實驗室參觀活動令她親身體驗科研氣氛之餘，也能深入地了解一系列創新研究。

她表示，最難忘一個名為寵物檢測心理疾病的項目，能夠結合科技與人文關懷，令人領略到科技創意和感性的一面。她續指，十分享受「由無到有」的創作過程，與科學家的交流鼓勵了她繼續向科研方面發展。

香港青年科學院「研知有你」工作坊鼓勵學生踏上科研之路，今屆有逾百名學員畢業。（香港青年科學院提供）

港科院院士：中學階段打好知識根基 多跨學科與人合作

工作坊畢業禮亦舉行座談會，談及學生可以如何裝備成為未來科研人才。港科院院士陳子亭建議學生在中學階段先打好基礎，培養對各科目的基本知識，同時要願意跨學科與不同人合作。

他又建議，家長應給予子女空間，建立興趣。青科院創院院士劉特斌則建議學生，毋須太早限制自己專注發展某一種專長，多涉獵不同範疇，會對日後科研之路有更大啟發。