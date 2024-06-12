逾44間中學角逐STEM+E比賽　善用創新科技解決社會問題

「STEM+E比賽2024」的參賽同學們經過數個月的學習、討論及深入交流，加上14位專業人士擔任導師，指導逾44間不同中學的學生所組成的參賽團隊，透過學習STEM和憑着團隊合作的力量去解難，實現目標「應用發明來解決現實生活中的社會痛點」。總決賽上月25日圓滿結束，隨即亦舉辦頒獎典禮，以嘉許比賽中勝出的隊伍並感謝各參加比賽的團隊。



STEM+E 比賽2024所有獲獎隊伍於台上領獎。（大會提供）

「STEM+E比賽2024」由STEM+E Consortium主辦，旨在透過同學們以創新技術併合到STEM學術上的應用，並以問題或專案為基礎的學習教學法，培養學生的批判思維及創新思考能力，同時隨着比賽過程中的團隊合作及經驗分享，磨練及提升參賽同學的學習心態和技能、培養並加強學生處事的韌性和毅力。

今年比賽吸引逾44間中學、超過185名學生組隊參與，整個比賽包括不同的工作坊及技巧日營等，給參與的同學們提供難忘的大學體驗，更為之後的比賽做好充分準備，迎接挑戰。

學生隊伍在台上領獎。（大會提供）

比賽的一個亮點是學生隊伍由來自不同學校的學生組成，這種獨特的「混合配搭」方式為學生提供了一個難得的機會，讓他們能夠與來自不同背景的同學交流與合作，從而培養他們的溝通能力和建立未來的社交網絡。

另外，比賽更有14間來自不同領域的初創公司積極參與，對於香港的STEM比賽是相當獨有，相關初創公司的參與不僅為比賽增添了實踐性，也為學生提供了與業界人士交流的機會，比賽亦有業界專業人士的參與，成功邀請14位來自資科辦、科技界、銀行業等不同領域的高級行政人員擔任導師，他們的專業指導對學生成長和比賽質量起到關鍵作用。

STEM+E Consortium主辦，香港數碼港管理有限公司、香港科技園公司協辦及創新科技署資助的STEM+E比賽2024，於上月25日圓滿結束，向獲獎學生頒發獎項。 （大會提供）

今年比賽由本年2月24日正式啟動，經歷準決賽、總決賽，以至剛剛圓滿結束的頒獎典禮，為期3個月，過程中不僅展現香港年輕一代在科技和創業領域的卓越才華，亦希望為STEM、科技發明和創新發展帶來感染力，推動業界的長遠發展，STEM+E Consortium創始成員及主席郭家麒教授在閉幕時表示，比賽讓同學利用現有的產品去產生社會的影響力去幫助弱勢群體，同學們提早接觸科技，將會是很珍貴的經驗。