香港殘奧奪3金4銀1銅佳績　顧積善堂辦祝捷會與SEN學生交流互勉

代表香港前往巴黎參與2024殘疾人奧運會的代表團成員，共取得3金4銀1銅佳績，顧積善堂慈善基金會及中國香港殘疾人奧委會日前（12日）合辦祝捷會，成員當日更與超過30名有特殊學習需要的學生交流，藉分享自身經驗，勉勵學生。



祝捷會由顧積善堂慈善基金會及中國香港殘疾人奧委會合辦，為表揚香港運動員的驕人成就，能擠身殘奧的最高舞台，為港增光，慈善基金特意向每位運動員頒贈港幣10萬元，支援其訓練及生活所需。

顧積善堂慈善基金會主席及創辦人顧芝蓉表示，燦爛人生的定義在於『觀點與角度』。（圖片由顧積善堂慈善基金會提供）

此外，殘疾人奧運會代表團成員更與炮台山循道衞理中學、以及港九街坊婦女會孫方中書院的師生進行小組交流，同學們能與殘奧運動員代表合影及索取簽名，均顯得十分雀躍，運動員亦樂於分享於巴黎比賽時的經歷和難忘見聞。

出席祝捷會的同學能與殘奧運動員代表合影及索取簽名，均顯得十分雀躍。（圖片由顧積善堂慈善基金會提供）

顧積善堂慈善基金會主席及創辦人顧芝蓉表示，燦爛人生的定義在於『觀點與角度』，自己才是最好的評判，除了答謝各代表運動員付出的努力外，亦希望能給予有特殊需要學生借鏡學習的機會。

香港射箭代表危家銓分享比賽感受，指觀眾打氣聲就是他奮戰的原動力。（圖片由顧積善堂慈善基金會提供）

殘疾人奧運會的代表團成員與師生進行小組交流，分享於巴黎比賽時的經歷和難忘見聞。（圖片由顧積善堂慈善基金會提供）

頒授支票儀式完結後，香港射箭代表危家銓分享比賽感受，指自己只要聽到觀眾打氣的聲音，就是他奮戰的原動力。有「神奇小子」之稱的田徑選手樺偉亦有出席，對一眾師弟妹取得好成績感到驕傲，並希望香港市民繼續支持香港殘疾運動員。