香港運動員創佳績　新地旗下十二大商場發100萬大禮　人流冀升20%

香港運動員於巴黎奧運屢創佳績，至今已奪得2金2銅，新地（0016）宣佈旗下十二大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、 Mikiki、PopWalk 天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、Life@KCC 及 JOY@KCC）由8月3日起至8月11日，將會向全港市民加碼派發總值逾100萬元大禮。



生意增長有望達15%

新鴻基地產（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮表示，旗下十二大商場強勢推出各大獎賞優惠，再加上一連串港隊焦點賽事直播及奪牌祝賀活動，有信心會帶動商場人流，相信可為商場帶動約20%人流及15%生意增長。

累積消費金額最高的5位會員 可獲贈來回法國巴黎機票

新地宣佈，集團將於8月3日起至8月11日，The Point 會員於旗下十二大商場只要於指定商場內消費滿1,500元， 即可獲得祝捷大禮包一份，每份包括汽酒一支及50元商場現金贈券，名額合共800份，先到先得，換完即止。

另外，由即日起至8月31日期間，The Point 會員可以免費換領活動參加證，並在指定新地商場內消費，只要累積消費金額最高的5位會員，可獲贈合共12張來回法國巴黎機票及高達30,000元聯場現金贈券組合。