教育局乘奧運熱推動學生每日運動1小時　助改善身心健康增抗逆力

運動釋放使人愉悅的安多酚，有助身心健康，教育局自2021學年起推出「躍動校園活力人生」計劃，鼓勵學生每日運動1小時，本學年更有過百間學校參加。教育局早前舉辦「躍動校園活力人生」同樂日2024，讓學生有機會接觸不同類型運動，課程發展議會體育委員會主席、中華基督教會方潤華中學校長吳俊雄表示，疫情後學生有各種負面情緒，希望透過推廣每日做60分鐘運動，提升學生抗壓力。



教育局早前舉辦「躍動校園活力人生」同樂日2024，課程發展議會體育委員會主席、中華基督教會方潤華中學校長吳俊雄（右）表示，期望透過「躍動校園活力人生」計劃，培養學生每日運動1小時的好習慣。圖左為三項鐵人總會會長周俏男（盧嘉傑攝）

教育局「躍動校園活力人生」同樂日於6月28日在官立嘉道理爵士中學（西九龍）舉行，共有3個體育總會、1間大學和14間中小學參與，學生可體驗奧運三項鐵人、欖球等傳統運動，以及躲避盤、桌上冰壺等新興運動。

吳俊雄表示，世界衛生組織建議5至17歲兒童及青少年每日須做60分鐘中等至劇烈強度的運動，而「躍動校園活力人生」計劃希望為學生建立健康生活方式，改善身心健康，提升他們的抗壓力。

另外，巴黎奧運將於7月26日起舉行，吳俊雄相信奧運盛事能喚起整個社會對體育的關注，有助推廣體育。三項鐵人總會會長周俏男亦指，教育局的「躍動校園活力人生」計劃希望透過與不同學校合作，鼓勵學生持續做運動，迎來健康及正向人生觀。