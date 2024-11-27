新油天校長：學校多線發展勿標籤催谷成績　勸家長多推動子女追夢

油蔴地天主教小學（海泓道）每年中一派位必定成學界焦點，原因當然是獲派第一志願的比率高，更不乏學生升讀傳統名校。不過校長陳淑儀卻希望外界不要「標籤」學校只會催谷學生成績，因為學校有多方面發展，例如學校發展STEAM教學多年，不少學生於創科比賽中獲獎。她建議家長不要為子女舖排太多，以免扼殺小朋友的夢想，尤其科技發展一日千里，不少職業將來或會被人工智能取代，學校要多元發展，學生成就亦不應只着眼於學術上。



陳淑儀校長認為小學生已經要開始生涯規劃，讀書只是透過學習不同的知識，尋找自己的夢想，使人生變得更有意義。（黃浩謙攝）

培養學生學習動力 家長觀念要轉變

陳淑儀校長認為，學生過去學習時下的苦功不會白費，學習成果會在學生內心播下種子，幫助學生於未來向目標進發，所以比起實際的分數，她更期望學生有進步，學校亦注重培養學生保持尋求知識的動力、良好的品德及堅毅的精神。

陳校長又提醒家長們不要洗腦式要求子女當律師、醫生及工程師，特別是AI世代下有不少行業可能會被取代，同時又會衍生一些資訊科技範疇的新職位出現時，這種觀念必須轉變。她指家長既然能夠掌握子女的長處及潛質，就應該鼓勵子女向該些方面發展，為子女做好生涯規劃。

她解釋，讀書其實是透過學習不同的知識，尋找自己的夢想，使人生變得更有意義，家長切勿只要子女「考好啲試」，而且小學只是一個很小的階段，不要過於比較，每個小朋友都有不同性格、能力的強弱。她期望將來升讀大學不只單靠DSE成績，可加入更多元素作為入學的考量，甚至開辦更多職業性大學 。

陳淑儀校長指每個小朋友都有不同性格、她期望將來升讀大學不只單靠DSE成績，可加入更多元素作為入學的考量，甚至開辦更多職業性大學 。（黃浩謙攝）

真的很感謝每一年大家都將升中焦點落在我們身上，其實我們的學生STEAM都「好得」，媒體可以留意一下。 油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀

引入AR沉浸式中文教學 每個學科相互融合

為了幫助學生在成長途中找到志向，油蔴地天主教小學（海泓道）的其中一個發展方向是STEAM教育。學校於2018年已經耗資超過100萬在校內舖設光纖，完善無線上網系統，改善上網速度之餘亦有助推動校本「STR2EA2M」課程，當中的兩個R是代表Religion（宗教）和Reading（閱讀）；兩個A則代表Arts Education（藝術教育）及Attitude（態度）。

「STR2EA2M」課程包括一至六年級的電腦科編程內容，初小主要提供圖像化思維培訓、學習使用程式設計軟件製作簡單動畫、製作3D小用品；高小則會學習micro:bit，製作生活小工具，然後嘗試接駁電路製作、以及編程機械人mBot，發展計算思維。

陳校長透露，下學期會引入AR浸沉式中文教學，讓學生學習詩詞歌賦的時候能有親歷其境的畫面，例如要教授「步移法」時，同學就可以有更深的體會。她認為每個學科都互相關聯，學生只得學術基礎能力並不足夠，老師要將課程活化，再將科技融入結合，學生便可同時掌握到創造力、思考力和表達技巧。

油蔴地天主教小學（海泓道）五名同學於城市創科大挑戰，憑『EMOGOTCHI–SEN沿途有你小精靈』奪得創新獎，發明透過AI收集SEN學生的即時情緒及反應，給予照顧者提供匹配相應措施。（黃浩謙攝）

創科培育學生創意 發明回饋社會大眾

非學術方面，油蔴地天主教小學（海泓道）今年亦有學生參加城市創科大挑戰，並憑「EMOGOTCHI–SEN沿途有你小精靈」奪得創新獎。主力撰寫編程的小六學生蔣奕朗解釋，產品的設計構思來自電子寵物TAMAGOTCHI，原理是透過AI鏡頭收集SEN學生的即時情緒及反應，同學亦可自行輸入當刻感受，EMOGOTCHI經大數據分析便能匹配相應措施，例如播放舒緩音樂、或提議同學飲水平靜一下心情。蔣同學透露已有發明的新構思，利用AI鏡頭透過臉色分析人的身體狀況，系統會向用者提供飲食建議，制定健康生活。

其中一名已升讀中一的學生李懿諾，指比賽初期都出現不少困難，例如將圖片放入開發手機程式時發現移位，無法填充整個屏幕畫面，加上大家放學後都已返回家中，很多時要利用視像通訊進行討論，幸最終經一番嘗試終於將問題解決；他又稱，雖然升中後功課太忙，少了時間發明，但本身對飛機工程滿有興趣，將來或會朝這方面發展。

已升中一的李懿諾同學，希望將來可修讀一些有關飛機工程的課程，因為自己很喜歡飛機。（黃浩謙攝）

指導老師何偉途副校長表示，學校一向鼓勵同學多參加創科比賽，目的是要培育學生的好奇心及創意，發明亦要對社會有幫助，而非為了賺錢。何副校感恩同學能學有所成，回饋社會，曾有一名女同學令他印象極深，她初小時成績平平，但後來發現她編程能力很好，經多年來的比賽訓練，已經變得很有自信，成績突飛猛進，現時升中後仍繼續向STEAM方向發展。