救世軍韋理夫人學校試行科學科　學生實驗中尋找答案提高學習動機

小學科學科將於2025/26學年正式推行，而位於港島東區的救世軍韋理夫人紀念學校於本學年起就已經於小四先試行科學科課程。校長程志祥直指，現時不少學生連螺絲都不懂裝卸，學校將會藉此教授學生使用各種工具。他又強調，學生以實驗找尋知識有助提升學習動機。



救世軍韋理夫人紀念學校試行的小四科學科課堂，今天師生們正進行一個水與壓力的實驗。（廖雁雄攝）

學生投入動手做實驗

「同學，這裏有一隻、兩隻、三隻、四隻、五隻膠手套，老師會先戴好，然後就到你們，戴手套要做什麼？是不是要開餐呢？當然不是，因為實驗室是不准進食的！」學生們哄堂大笑，氣氛輕鬆而有趣，為學校的小四科學課揭起序幕。

今堂課以水與壓力為主題，學生分組後由代表先了解實驗原理之後拿實驗工具返回座位與組員做另一個實驗，並完成工作紙。學生們對於能親手進行實驗均顯得躍躍欲試，有人負責用大頭釘在蒸餾水樽上打孔然後用膠紙封好，其餘人則到水喉將樽盛滿水，再量度水柱從小孔噴射出來的距離，分工合作完成實驗。

小四學生杜克礎於課堂表現相當主動，不時舉手回答老師提問，他表示自己向來喜愛科學，不時上網看有關影片，期望將來可做磁石實驗。另一名小四生趙必朗亦稱，透過實驗可吸收更多元化資訊和增加自信，未來希望可做氣體實驗。

救世軍韋理夫人紀念學校的杜克礎同學（左）及趙必朗同學（右）接受訪問，其實趙同學認為透過實驗可吸收更多元化的資訊及提升自信。（廖雁雄攝）

程校長表示，小學科學教科書仍未出爐，所以目前學校參考常識科內容設計實驗。他又提到學生於上學時被禁止攜帶𠝹刀剪刀等物品，以致學生認為使用工具「好危險」而不敢接觸，變相不懂得使用工作，而分拆科學科就能教授學生使用各種工具，明正言順讓學生「動刀動槍」，絕對是好事。

他又指，做科學實驗最重要一環是預測，而非由老師直接提供答案，以上述水與壓力的實驗，老師向同學派發膠手套後，會先叫學生推敲結果，才一同進行實驗，這樣會能令學生吸收更多，同時讓學生衝破既有框框，引起學生對科學的興趣。

增聘科學教師 實作納入評估

救世軍韋理夫人紀念學校為配合推行科學科，將於下學年增加科學科老師至8人。圖為該校校長程志祥。（廖雁雄攝）

小學科學科及人文科將於2025/26年起於小一及小四級推行，學校可於本學年起率先試行。救世軍韋理夫人紀念學校在本學年於小四先試行科學科課程，小一、小二、小五則於下學年推行，現時籌備進度已達90%。

師資方面，學校目前有4位科學老師，下學年計劃增至8人，同時會改建所有課室成做科學實驗，令學生毋須到其他課室亦可上科學課。至於家長最為關注的測考安排，學校會將科學科和人文科合併成一份試卷，盡量減少學生壓力，並打算將實作評量成為評估之一，令學生對科學更感興趣和投入學習。

擬校內建太空艙 讓學生操控太空車

救世軍韋理夫人紀念學校最近改建的科學室有天花投影，令學生上課充滿趣味。（廖雁雄攝）

硬件設施方面，程校長指新的科學室已接近竣工，內設各種科學實驗設備和工具，並且於科學室天花設置投影螢幕，配備專供躺臥仰望的座椅，讓學生在校內也可仰望星空。他又透露，計劃向優質教育基金申請撥款，興建一個可供學生操控太空車的「太空艙」（Space cube），提升學生學習興趣。

程校長說：「我希望做到學校帶小朋友向世界出發。」除常規科學科課堂，學校每年會進行三次「瘋狂實驗」，之前曾做過馬德堡半球、空氣炮及萬樂珠混和可樂實驗，旨在營造科學的味道，吸引學生自發學習。