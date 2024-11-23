聖若瑟書院簡介會逾千人取經　優才家長讚重兄弟情：內地學校沒有

有一百五十年歷史的中西區傳統名校聖若瑟書院，今日（23日）舉行2025/26學年中一入學簡介會，上下午共設兩場，同時設有網上直播，吸引約1700位家長報名「取經」。有經「優才計劃」來港、任職導演的內地家長稱，特別欣賞聖若瑟書院重「兄弟情」，形容內地學校沒有這種氛圍。她又大讚香港讀書多選擇，不像內地選校要一試定生死。



去年以「優才計劃」從北京來港的李女士，在內地擔任導演，她表示喜歡聖若瑟書院歷史悠久，特別欣賞學校的『Brotherhood』。（彭彥怡攝）

任導演優才家長：香港可報考不同校 不會一試失誤定生死

去年以「優才計劃」從北京來港的李女士，在內地擔任導演，現已在香港成立公司，兒子十一歲，在香港就讀小六，本身住中西區。她表示喜歡聖若瑟書院歷史悠久，特別欣賞學校的『Brotherhood』(兄弟情)，形容這是內地學校沒有的。

她指，兒子的廣東話不太流利，對繁體字及本港的考試制度也不太熟悉，但現時可選擇報考多間學校，不會因為一個面試失誤而定生死。李女士透露下午還會到另一間直資名校參加簡介會，希望兒子可多到不同學校面試，汲取經驗。

兩年前以「專才計劃」從上海來港的任女士，與十二歲兒子及丈夫前來入學簡介會，她直言香港的教育比內地好，尤其是雙語學習環境，但沒有特別為兒子補習催谷成績。（彭彥怡攝）

港人家長不怕內地生競爭 稱毋須刻意催谷成績

另外，兩年前經專才計劃從上海來港的任女士，與就讀小六的12歲兒子及丈夫前來入學簡介會，三人均不懂廣東話，她直言香港的教育比內地好，尤其是雙語學習環境，但沒有特別為兒子補習催谷成績。任的兒子認為香港很先進，擁有許多高科技設施。

本地家長胡女士指，不擔心內地學生來港會增加競爭，更指香港都有不少人移民，笑稱「走幾多入幾多」。另一名港人家長李先生與11歲兒子前來，指入學競爭從來都有，不會太催谷小朋友成績，重要是做好自己，會到區內不同的傳統學校了解，亦有為兒子報考直資學校。

李小朋友對自己成績有信心，不怕與內地學生競爭。（彭彥怡攝）

聖若瑟書院的自行分配學位報名表將於本月25日上載到學校網頁，報名日期為2025年1月2至16日，家長可透過網上或親身到學校遞交，面試日期是2025年3月1日。