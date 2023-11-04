聖保羅書院中一簡介會逾千人出席　校長：移民潮影響減僅數人退學

位於中西區的傳統直資男校聖保羅書院今（4日） 舉行中一入學簡介講座，兩場簡介會有逾千人參與。校方指，2024/25學年維持約100個中一學額供校外生申請，面試日期定於明年2月24日；另預留10個叩門學額，於明年中一放榜後接受申請。



校長源迪恩指留意到移民潮影響減少，今年只有2至3位同學退學。被問到高才通子女申請入讀或插班，他表示，該校收到少部分內地家長為子女申請插班或入讀中一，但不知悉是否「高才通」申請人的子女，若面試學生不懂粵語，校方亦可安排普通話面試。



去年面試申請人約1600 平均16人爭一位

校長源迪恩表示，去年收到約1600份中一入學申請，校方會挑選約600位學生面試。面試會分為中英文兩部份，包括個人及小組討論方式。他指，校方主要藉面試觀察學生語言、溝通、解難能力以及邏輯思考。

源迪恩表示，面試目的是「去認識個學生」，除考核語文能力，更希望多了解不同學生的性格特質。他又指，不會特別偏好某一種性格特質的學生，期待學生性格多元化。他又補充面試當日，會安排校內學生充當「哥哥」角色，去陪伴小六同學面試，以紓緩同學緊張及不安感。

另外，學校特別為學術、體育及音樂範疇表現卓越的學生設立獎學金，相關獎學金面試於明年1月13日舉行。一般面試則於明年2月24舉行。面試結果將於明年3月31日前公布。如學生不懂粵語，家長可為子女申請以普通話面試。

收到少部分內地家長為子女申入學

學生人數下跌、加上移民潮，令學界面對收生困難。校長源迪恩指，留意到移民潮影響減少，今年只有2至3位同學退學。被問到「高才通」申請人子女的插班情況，他表示，該校收到少部分內地家長為子女申請插班或入讀中一，但不知悉是否「高才通」申請人的子女，若面試學生不懂粵語，校方亦可安排普通話面試。