助專才子女找學校　450校參加兩教育展　聖保羅男女及男女拔參加

近年大批內地及外地人士透過優才、專才等計劃，帶同子女移居香港，有家長徬徨搵學校，有人向名校敲門不果。香港人才服務辦公室今日（3日）宣布，將參與本月13至15日在亞洲國際博覽館舉行的（大灣區）香港學校教育展，以及本月14至16日在香港會議展覽中心舉行的香港聖公會教育展，協助來港人才的隨行子女在香港就學及升學。



兩大教育展同一個周末舉行，網羅近450間津貼至直資的學校，涵蓋中小學至幼稚園，參與學校不乏名校，包括拔萃男書院、拔萃女書院、英華書院、聖保羅男女中學及聖保羅書院等。



香港人才服務辦公室將參與（大灣區）香港學校教育展及香港聖公會教育展，協助來港人才的隨行子女在香港就學及升學。（左起）聖公會教育總幹事郭始基、人才辦總監劉鎮漢、及（大灣區）香港學校教育展籌委會主席李伊瑩校長繞手示意一同合作。（黃寶瑩攝）

近兩年共有過25萬宗人才申請獲批 超過16萬人已來港

人才辦資料顯示，由2022年底至2024年10月底，各項輸入人才計劃共收到近40萬宗申請，其中超過25萬宗獲批，最終來港的人才超過16萬人。根據入境事務處和勞工及福利局的資料，在2023-2024 年度(截至今年2月)，各項人才入境計劃下以受養人身分獲准來港的18歲以下未婚及受養子女共有56,121名。

子女教育是人才選擇來港發展的重要考慮因素，現時接獲的人才查詢中，教育問題位居三甲。人才辦總監劉鎮漢表示，人才辦的工作是協助移居香港人才生活所需，包括其子女的教育等，所以今次積極夥拍教育界，向來港人才介紹有關香港教育的資訊，協助他們的隨行子女在香港就學及升學。

人才辦在教育展將設資訊展位並提供即場諮詢

人才辦指出，在日常接觸下發現，人才家長最擔心是不熟悉香港教育制度，求學資訊繁雜亦難辨真假，同時擔心子女適應問題；他們希望了解入學關鍵時間、面試和測驗要求等實用內容；他們亦認為直接交流，有助解惑，以作出最適合子女的選擇。

兩大教育展同一個周末舉行，網羅近450間津貼至直資的學校。人才辦將設立資訊展位介紹多元化支援服務，並提供即場諮詢，希望人才家長把握機會親身參與

本月13至15日亞博舉行（大灣區）香港學校教育展

其中，於本月13至15日在亞洲國際博覽館舉行的（大灣區）香港學校教育展，雲集近360所參展學校，當中包括私立、津貼及直資學校，亦覆蓋幼稚園、小學、中學及大專院校，參展名校包括英華書院等。

展覽籌委會主席、九龍真光中學總校長李伊瑩表示，舉辦今次展覽的目的是說好香港教育故事，弘揚香港教育國際化的優勢。她指，參展學校將會按學生年齡分層及辦學團體被劃分到不同區域，以免混淆家長；而展覽現場將有教師及學學即場與到場家長互動。

第二屆（大灣區）香港學校教育展：

地點：

亞洲博覽館3號及6號展館

展覽日期及時間：

2024年12月13日（星期五）、12月14日（星期六)）及12月15日（星期日）

每日上午10時至下午5時

李伊瑩校長：家長應為子女多報幾所不同水平學校

李伊瑩表示，內地家長不了解香港學校水平差異，尤其是與英語相關的方面。所以她建議他們可以為子女多報幾所不同水平的學校，及以是否以英文中學和該校學生的升學狀況作選擇學校的指標。

聖公會首辦教育展 本月14至16日會展舉行

香港聖公會教育展將於本月14至16日在香港會議展覽中心舉行，參展名校包括拔萃男書院、拔萃女書院、聖保羅男女中學及聖保羅書院等一級名校。

香港聖公會教育總幹事郭始基表示，今次是聖公會第一次辦教育展，旗下超過140間學校將參展。他指，今次辦教育展的主要目的是希望家長了解聖公會的辦學理念—教學着重學生成長、價值「到老也不偏離」 ，而非着重學生是否受洗。

香港聖公會教育展將於本月14至16日在香港會議展覽中心舉行，聖公會名校都有參加。（聖公會網頁圖片)

香港聖公會教育展：

地點：

灣仔香港會議展覽中心Hall 1A

展覽日期及時間：

2024年12月14日星期六上午10時至下午7時

2024年12月15日星期日上午10時至下午5時