江玉歡：人才辦官網英文錯文法　質疑「做多啲運動」等資訊非必要

立法會新來港人才快速融入香港事宜小組委員會今日(29日)討論人才辦外宣及推廣工作,以及促進與大灣區人才合作交流措施。立法會選委界議員江玉歡開會前一晚,花費一個多小時鑽研人才辦網站「HKTE」,發現版面雜亂、英文文法有錯、廣告不匹配人才情況等問題,籲人才辦盡快改良。



江玉歡認為,人才辦網站的資訊很多,但未必夠實用,期望站在人才的角度去想需要哪些資訊。

江玉歡指人才辦英文錯誤甚多

江玉歡關注人才辦線上平台「HKTE」的實際運作。她自述花費「一個幾鐘頭」體驗網站,發現資訊雖豐富,但版面設計雜亂,亦無完全考慮人才需要提供資訊。「我又睇咗生活指南文章,包括『做多啲活動』、『學興趣班』,明顯係湊緊人才,係咪應該企係人才角度諗,有乜最想知。」

她又指網站英文欄目的文章有文法錯誤,「唔係得一篇,好多都有」。江玉歡還觀察發現,網頁自動彈出的招聘廣告,不適合多數來港人才,「譬如有銀行請律師,要求有在港執業8至10年嘅經驗」,她敦促人才辦優化網站。勞工及福利局副局長何啟明表示接受意見。

《香港01》在該網站介紹本港水上活動的英文文章「Hong Kong Water Sports」內,亦發現不少英文未盡完善之處,例如「With beaches on Hong Kong Island, the New Territories, and on outlying islands」,後面的「on」可刪去,「Just watch out for rip currents」這句的「watch out for」改用「be cautious of」會更佳,而「popular Hong Kong activity」則應為「popular activity in Hong Kong」。

人才辦英文網站介紹本港水上活動的英文文章「Hong Kong Water Sports」。

人才辦篩選職位後上載「HKTE」

選委界議員譚岳衡亦就「HKTE」發言,他指網站為人才提供的空缺崗位數額,與主流求職網站差距大,例如網站指IT缺口為1,440人,但其他求職網站是5,100人。他建議人才辦應銜接就業市場,提升資訊傳遞的全面性。

現時網站搵工系統由4個求職網站發展商負責,人才辦會剔除層級較低以及重複的職位後再投放,確保職位質素,又表示會繼續努力改善網站資料。

譚岳衡期望人才辦網站的資訊與大型求職網站更一致,人才辦回應指刊登的職位是經過篩選。(資料圖片/黃浩謙攝)

非本地畢業生不願留港? 何啟明:有IANG

在香港大學完成博士學位的選委界議員洪雯,關注來港深造的非本地學生較少留港的問題。她稱,20年前讀博士時有不少來自東南亞的同學,但最後都沒留港,當局應思考如何留住人才。

何啟明則指,20年後情況已有轉變,現時「非本地畢業生留港/回港就業安排」(IANG)簽證,容許非本地畢業生在港逗留兩年,尋找感興趣工作,相信會提升他們留港意願。