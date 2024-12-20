天主教領島學校推AI學習平台　小六整體英文寫作、口語明顯提升

將人工智能運用於學與教已成大勢所趨，何文田天主教領島學校在兩年前已早著先機，率先引入人工智能（AI）學習平台，老師可根據平台分析的學生答題數據，調整教學策略以針對學生的不同水平。早前學校進一步將AI學習平台向學生推展，將平台變成學生的「學習伙伴」，鼓勵學生進行自主學習。有小六學生表示，功課上遇到不明白的地方，不單可以隨時隨地在平台上「打爛沙盤璺到篤」，亦能要求平台針對答錯題目生成相關練習操練，對學習有明顯幫助。



校長﹕非以AI博流量搞噱頭

天主教領島學校使用的人工智能學習平台，是訂製的校本Chat GPT，每年只需繳付數千元年費。

過往學習平台主要輔助老師教學，尚未直接在學生層面應用。天主教領島學校校長李安迪指出，學校重視學生資訊素養，因此會先教學生理解如何道德地運用資訊，以避免在網絡欺凌和侵犯知識產權等方面的風險。

「引入AI教學不是為了博取流量或搞噱頭，也相信不會像元宇宙或NFT那樣成為泡沫，但我很重視學生的資訊科技及AI素養，全校學生都要先學習，下一步才能使用AI。」李校長道。

何文田天主教領島學校校長李安迪重視學生的資訊科技及AI素養，認為全校學生都要先學習，下一步才能使用AI幫助學習。（歐嘉樂攝）

學校在本學年上學期末開始，開放校本Chat GPT學習平台予小四至小六學生，應用在中、英、數及常識科，讓平台成為學生的學習夥伴。李校長表示，學生可以透過系統自主學習，平台能生成練習題並提供評估工具，學生可通過錯誤分析來了解自己不足之處針對性改善。

天主教領島學校的AI教育採用先導計劃，由五位學科教師（中、英、數及常識）作為先行者，率先在高年級班級推行。（歐嘉樂攝）

李校長稱，AI教育令教師的角色轉變，從單純的知識傳授者變為學習的引導者。對於「如何教？如何學？」，校長坦言仍在探索階段，畢竟每個科目都各有特點，不能一本通書用到老，會視乎情況及評估，未來或再開放予更多學科及學生使用。

天主教領島學校校長李安迪指，AI教育令教師的角色開始轉變，從單純的知識傳授者變為學習的引導者。（歐嘉樂攝）

老師預設指令 AI只提供引導問題啟發思考

天主教領島學校英語科老師姚寶芬，在上學期末開始，在AI平台上開設了一個名為English Helper的聊天室，讓學生遇到英文學習上困難都可以在那裡發問。

「例如我要求在英文作文中，唔要再見到『Happy』這個字，要改用其他英文生字去代替。學生可透過平台查找同義英文生字、然後再學不同詞性、及援引例子加深記憶。」

天主教領島學校英語科老師姚寶芬（左）表示，AI教育有助達到因材施教的目的外，還能讓學生更靈活地進行自主學習。（歐嘉樂攝）

姚老師指，在AI學習平台輔助下，學生在英文寫作上有明顯進步。她舉例指，曾有個別性格內向同學，平日較少向老師問功課，她鼓勵學生可以利用English Helper聊天室來查問，經過一段時間的適應和鼓勵，「同學英文作文從最初只能寫幾十字，到現在已經能夠寫到一百字，甚至幾百字。」

為了啟發學生思考及加深記憶，姚老師同時在系統內設置指令，讓AI不會直接給出問題答案，而是讓聊天機械人透過引導性問題，讓學生在平台上與聊天機械人互動，幫助學生思考。

用AI每日練習英語會話 呈分試及格率提升

AI教育還能讓學生更靈活地進行自主學習。姚老師以英語會話為例，她指受課堂時間限制，過往可能每半年才能為學生安排一次單獨會話練習，但現時透過AI輔助，學生就可以每天都進行練習。

該校現時讓學生每天透過AI系統進行英語會話練習，AI能根據學生所錄製的聲音檔，就讀音的準確度、語速、音調特性及流暢度等等進行即時分析，並給予學生改善建議，強化學生英語水平。

姚老師指，在11月的學校呈分試中，小六學生的整體英語及格率提升，特別是英語基礎較弱的學生進步更為明顯。

學生讚AI學習平台猶如私人補習

天主教領島學校小六學生任芷茵表示，AI學習平台讓她可以隨時隨地學習，「打爛沙盤璺到篤」而且無時間限制，又能分析答錯題原因，是很好的學習伙伴，猶如私人補習。來自內地的插班生孫懿曦表示，除利用AI學習平台學英文，也會用作練習廣東話，助他盡快融入本地文化，認為「想學什麼也可以」。

天主教領島學校學生任芷茵（右）及沈家葆（左）均表示，透過AI學習平台能分析自己英語弱項，並能對症下藥生成練習進行操練。（歐嘉樂攝）