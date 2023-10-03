天主教領島引入AI學習平台 根據學生程度分發練習、即時回饋錯處
人工智能應用範疇愈見廣泛，教育界亦已經逐漸引入。何文田天主教領島學校早前引入人工智能學習平台，按學生表現提供合適程度的練習題目，因材施教。教師亦可從數據找出學生的學習困難，相應調整教學內容。另外，學校亦與外間機構共同開發屬學界首創的人工智能行政支援系統，以聊天機械人幫助教師搜尋規劃課程或活動時所需的資料、文件及法例，節省大量時間。
平台助分析學生表現 證功課量多不等同表現上升
天主教領島學校自上學年引入人工智能學習平台後，學生日常中、英、數練習大部份改於平台上完成。由於校方已經收集一年學生表現數據，現時透過平台的人工智能分析，教師即可從報表得知學生的學習表現變化及困難。
李安迪校長提到，平台顯示上學年學生表現於9月至10月期間持續上升，後來學校因應考試將至而於11月和12月增加練習量，即發現學生表現不升反跌。他們於是向學生了解原因，發現學生對練習量太多而感到抗拒，導致表現下滑，得知原因後校方即減少練習量，學生表現很快重拾正軌，「呢啲數據畀到家長一個好好嘅提示，愈多功課其實未必係好事」，學生只需要有適量及適合的訓練即可。
根據學生表現發放相應程度練習 即時回饋提供學習短片
由於學生的能力及程度不一，單一程度的功課無法照顧所有學生。課程統籌主任黃旭俊老師指，平台可按學生表現發放相應程度的練習，「因為叻嘅同學你畀啲簡單嘅佢會好悶，梗係畀啲挑戰佢啦」，做到適性化學習。另外，學生透過平台進行翻轉課室預習及完成練習後，平台會即時批改，節省教師時間，而教師可按學生預習表現在上課前準確得知學生的學習困難所在，從而調整上課內容。
當學生遇上學習難題時，若能立即跟進至為理想。平台可以針對學生答題較弱的環節，即時提供自學短片，並且在看畢短片後完成跟進練習，「我哋成日都話老師改簿起碼都要24小時，但呢度係即刻做完，即刻有回饋」。
黃老師又以數學科為例，指課程屬螺旋式設計，學生未能掌握課題往往源於他們未能掌握舊有概念打好基礎，而平台提供的短片則可回顧相關內容。另外，如學生答對所有題目，平台更可提供挑戰題，讓學生「唔好覺得嗰份功課永遠都好沉悶」。
人工智能助學校行政、編排代課老師
系統另一重要功能，是協助編排代課老師。學校只需預先輸入規則，一旦有老師需要請假，系統就可以立即編配其他老師代課，節省大量以人手篩選的時間。請假老師亦可以在系統內留下訊息、學習材料及指示，讓學生繼續學習。