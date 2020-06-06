【校園天地】天主教領島學校 HomeLab 科學家

社會新聞
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疫情停課期間全港不少中小學安排網上教學，讓學生吸取知識。天主教領島學校除了在網上教授基礎學科知識，更安排了一個特備節目──「HomeLab 科學家」，讓學生安坐家中也可以連結所學的知識與生活經驗，增加學習趣味。

小科學家 把家變成實驗室

在停課期間，為了讓學生能多元化學習，該校常識科主席帶領一眾老師討論和準備了一些與抗疫有關的實驗。透過實驗，解釋當中的科學原理，讓學生明白日常生活中的現象，激發學生的學習興趣和思考。「HomeLab 科學家」中的實驗物料容易準備，學生在家中便可化身為小科學家，把家變成實驗室，發揮科學的探究精神。

外科口罩測試-明白佩戴的重要性

新型冠狀病毒肆虐，口罩成為我們的必需品，但坊間售賣的口罩，品質良莠不齊。所以，老師們準備了一個簡單的外科口罩測試，向學生介紹口罩的結構，及透過測試口罩的防水層，解釋口罩阻隔病毒的原理。學生親手進行測試，能加深其對口罩的認識，從而明白正確地使用口罩的重要性。

梘液洗手實驗-雙手滿佈細菌

除了佩戴口罩，勤洗手也是抗疫不可缺少的一環。於是，老師們準備了與梘液洗手有關的實驗。透過測試，讓學生了解用梘液洗手的原因及其重要性。直播期間，學生的反應熱烈。老師邊做實驗，邊與學生互動，即時提問，讓學生思考實驗背後的原理。老師利用香草模擬細菌，當學生看見沾了梘液的手放進水裏，水裏的香草馬上四散，紛紛「嘩！」一聲，驚嘆不已。

進行對照實驗，學生可觀察到使用了和沒有使用梘液洗手的分別，從中明白到使用梘液正確地洗手能有效清洗細菌和病毒。「HomeLab 科學家」讓學生能夠一邊抗疫，一邊發揮求實的科學精神，培養他們對事物的好奇心。

親子科學探究

因應學生的熱烈反應，及後老師們亦以「HomeLab科學家」為名製作了一系列的親子科學探究影片，當中包括以「籠中鳥」解釋科學上的「視覺暫留」效果；以「與蛇共舞」解釋聲音震動的原則等。學生和家長需運用「公平測試」的理念，並配合「大膽假設，小心求證」的態度來完成任務，讓他們明白創新思維與科學驗證的重要性。通過親子共同觀看教學短片，學習科學原理，製作小手作，促進親子關係，亦能讓學生和家長逃離「電子森林」，共同埋首在屬於他們的小手作中。

學校推行STEM教育 重視創意思維

天主教領島學校2015年起致力推動全校性STEM教育。以常識科為主軸，配合數學和電腦科等科目聯合推動STEM教育，為學生安排科學探究及專題研習，活用不同科目的知識和技能解決問題。本年度學校亦安排五年級學生參與DreamStarter 啟夢者計劃，讓老師和學生一同「造夢」。此外，學校也積極安排學生參與校外STEM活動，讓學生擴闊視野，提升自信。期望學生透過跨學科的「動腦筋，動手做」，提升創意及解難能力，迎接二十一世紀的新挑戰。

（內容由天主教領島學校提供）

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