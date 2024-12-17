初中科學諮詢課框出爐　增航太科學　倡學生睇天宮課堂影片學實驗

教育局計劃更新中一至中三科學科課程，今（17日）公布課框的諮詢文件，擬重組課程內容為13個單元，並增加不同科學範疇的學習，包括地球科學、航太科學等議題。其中，教學活動建議包括觀看國家航天員做有關「泡騰反應」、重力實驗的「天宮課堂」影片；又會學習國家的太空探索計劃，例如天宮空間站，以欣賞國家在太空發展的貢獻及重要成就。當局預計25/26學年試行新課程，27/28學年起正式推行。



教育局計劃更新中一至中三科學科課程。（資料圖片）

教育局指，為配合國家「科教興國」的方向，持續加強推動中小學STEAM教育，去年5月成立課程專責委員會，檢視及更新中一至中三科學課程，經過一年半時間檢討，今日公布課程框架諮詢文件。

委員會提出，修訂方向重視培養學生的科學素養，發展學生對跨範疇知識，培養創新精神，並培育學生對科學的興趣及加創科應用的認識。

（課程文件截圖）

重組13個單元 增「地球與太空」 了解國家太空探索計劃

根據諮詢文件，課程內容將重組為13個單元，當中新增單元五「地球與太空」，除介紹太陽系的天體發現，亦提及透過學習國家的太空探索計劃，令學生欣國家在太空科學發展的貢獻和重要成就，例如天宮空間站、中國載人航天計劃，亦知道本地科學家為國家太空研究計劃所作的貢獻，例如太空農業研究、深空探測研究、月球表面採樣。

而學與教活動的建議，則包括觀看「天宮課堂」影片，認識國家航天員在天宮空間站的生活、參觀香港航天科普教育基地等。而單元八「原子世界」、單元九「力和運動」，亦建議看「天宮課堂」影片，學習航天員做「泡騰反應」和重力的實驗。

下學年試行 27/28學年正式推

新課程強調科學探究，特別列出各課程單元的重點實驗，並加強跨範疇學習，包括人工智能應用、工程實踐和數據處理等，又引進科學模型建構、工程設計和社會性科學議題的跨範疇學習活動，以專題研習等方式，讓學生跨範疇作科學討論和解難。

教育局今日起展開學界諮詢，為期兩個月，以問卷方式邀校長或校長的代表填寫；另外，下月8日舉辦簡介會。當局預計25/26學年試行新課程，27/28學年起正式推行。