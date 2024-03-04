小學科學科課框定稿出爐　科學探究做口罩防飛沫測試、製隔音耳罩

小學常識科於25/26學年分拆為科學科和人文科，教育局今日（4日）公布科學科課程框架定稿，維持涵蓋四大範疇、39個課題，並再加入科學探究及工程設計的教學例子，例如做「公平測試」分析口罩是否預防飛沫傳播疾病、利用常見物料製作隔音耳罩等。另外，文件又建議，學校可運用「彈性課時」，安排學生夜間觀星及到郊野公園考察等。



小學常識科於25/26學年分拆為科學科和人文科。（資料圖片）

測試口罩是否預防飛沫傳播疾病、利用常見物料做隔音耳罩

根據小學科學科的課程框架文件，科學科繼續維持涵蓋四個範疇、共15個主題，當中包括 39 個不同的課題，並補充了各年級有關科學探究的教學活動例子。例如，小四課題「傳染病與非傳染病」中，可透過「公平測試」評估外科口罩，是否有助預防飛沫傳播的疾病。

學生可使用盛載顏色溶液的噴水瓶，分別在有口罩和沒有口罩隔阻的情況下向白紙噴濺，比較噴濺出來的顏色溶液在白紙上的多寡，然後拍照記錄、整理和分析結果是否支持假說。

此外，課程框架亦補充了在各年級做工程設計的教學活動例子。以小五課題「聲音的特性與相關現象」為例，學生可使用日常生活中常見的物料，製作一個重量不超過 200 克及能降低音量至少20 分貝的隔音耳罩，而耳罩的成本要控制在50元內。其後，學生需要測試、評估模型及改良設計，最後向全班同學展示和介紹產品的功能和特色。

彈性課時可安排觀星、郊野考察

在課時分配方面，小學科學課程佔整體小學課程總課時不少於7%，四個範疇共佔90%課時，其餘10%則為「彈性課時」。學界早前關注拆科後課時增，動用「彈性課時」做教學，增編配課時的困難。課框文件指，學校可舉辦配合不同課題校本科學課程、科本或跨學科專題研習、科學比賽、科學體驗活動、科學講座、戶外考察或參觀活動。

例如，配合小三級「物理變化與化學變化」及「日常的天氣現象」課題，學生可做有關設計「太陽能蒸餾器」的專題研習，應用水循環的知識製作簡單的海水化淡裝置；就小五級「太陽和八大行星」課題，安排學生參與夜間觀星體驗活動，運用望遠鏡觀察一些主要星座及亮星；小一級有關「生物的多樣性及分類」課題，學生會前往郊野公園考察，觀察和拍照記錄香港常見的動植物。