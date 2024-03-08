小學科學科｜教育局鼓勵學校新學年試行教學　用津貼作好準備

小學將設科學科，教育局本周三（6日）舉辦線上和實體簡介會，向小學校長、課程領導人員、教師及課本出版社闡述新推出的小學科學科課程框架（定稿），以及介紹小學科學科的一系列支援措施。教育局人員在會上鼓勵學校於2024/25學年試行小學科學科課程內容和教學法，並善用一筆過津貼，為2025/26學年正式推行科目作好準備。



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設立「小學科學教師培訓基地」

教育局指出，小學科學科以「科學探究」和「工程設計與創新」為課程重點，貫穿不同範疇的學習內容，啟迪學生的創意和科學潛能，配合國家「科教興國」戰略。專業支援方面，教育局設立「小學科學教師培訓基地」，為現職小學教師舉辦一系列培訓課程，包括小學科學教師專業培訓證書課程（30小時）及小學科學課程領導專業培訓證書課程（15小時）。

教師培訓課程旨在讓教師掌握生動的科學教學法，並在課室環境試行課程建議的探究學習活動，以增強教師任教小學科學科的信心和能力。至於課程領導證書課程則協助科主任為開展小學科學科作出籌劃。首輪培訓課程「開設小學科學科教師專業培訓系列」定於2024年3月至7月舉辦，共提供3,600個名額，足夠每所學校派出3位教師參加。

發放一筆過津貼供學校購置學與教資源

教育局於2月底公布向每所公營小學提供35萬元的一筆過津貼，用於購置學與教資源、提升設施和設備、支援教師專業發展等，協助學校起動科目。簡介會上，局方人員向學校同工展示可購置的科學探究活動套件及教學設備，如顯微鏡、航天模型等，並講述如何應用在課堂上，以幫助學生掌握科學概念。