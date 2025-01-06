小一統一派位｜家長1.13起可經電子平台交選校表　6月初公佈結果

小一統一派位選校程序即將開始，教育局提醒家長，如子女在自行分配階段未獲派學位，可於下星期一（13日）至星期日（19日)，透過電子平台或到統一派位中心辦理選校手續。



已參加2025年度小一入學統籌辦法的家長，下星期一至星期日，可以為子女選校。（蘇煒然攝）

另可於1月18日至19日 到統一派位中心交選校表

教育局指，如家長已登記成為「小一入學電子平台」用戶，並以「智方便+」綁定帳戶，可透過電子平台於1月13日至19日遞交統一派位「選擇學校表格」；家長亦可到統一派位中心辦理選校手續，局方將於1月8日向家長寄出選校通知書。家長可以按通知書上的建議時段，即1月18日上午9時30分至下午12時30分或下午1時30分至4時30分，或1月19日上午9時30分至下午12時30分，前往指定統一派位中心，以紙本形式遞交「選擇學校表格」。

如家長未能於建議時段辦理選校手續，可於1月19日下午1時30分至4時30分到指定統一派位中心辦理。選校通知書會夾附「選擇學校表格」供以紙本表格遞交自行分配學位申請的家長預先填寫。

如個別家長未能使用「小一入學電子平台」或前往統一派位中心辦理選校手續，可授權一名人士帶同已填妥的「選擇學校表格」及家長簽署的「代辦選校手續」授權書，前往統一派位中心代辦有關手續。

教育局提醒，如家長在1月19日後才為子女提出申請參加2025年度小一入學統籌辦法，須前往學位分配組辦理有關手續，有關部門會於6月為申請兒童另行安排小一學位。

6月4日放榜

至於派位結果公佈日期，教育局指已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於6月4日早上10時起，透過電子平台查閱統一派位結果。此外，派位結果會於6月4至5日透過郵遞方式通知家長。