南區龍文化教育薈萃閉幕　750名學生進行詠春小念頭集體操

由南區學校聯會、香港南區各界慶典委員會舉辦的「南區龍文化教育薈萃」（下稱薈萃）已經推展一年，薈萃於上周六（18日）下午在明愛莊月明中學舉行壓軸的詠春小念頭集體操，以及成果分享會暨閉幕禮。當日有750名來自區內外中、小、幼、特的學生在葉問宗師長孫葉港超師傅的帶領下集體演練了一次小念頭，該些學生事前已經參與過詠春體育會的短期訓練或樹仁大學「詠春的虛擬境界」項目。



「南區龍文化教育薈萃」於2025年1月18日在明愛莊月明中學舉行壓軸的詠春小念頭集體操，以及成果分享會暨閉幕禮。（南區學校聯會提供）

「南區龍文化教育薈萃」成果分享會暨閉幕禮邀得香港中華文化發展聯合會主席伍德基校長主禮，合辦、協辦及支持單位均有代表出席，包括南區各界慶典委員會會長陳南坡太平紳士 BBS、港區全國人大代表朱立威先生MH、香港南區各界慶典委員會執行主席彭兆基先生等。

薈萃使學生有具體產出 助南區學界連結地方組織

「南區龍文化教育薈萃」成果分享會暨閉幕禮邀得香港中華文化發展聯合會主席伍德基校長主禮。（南區學校聯會提供）

完成小念頭集體操後，活動移師禮堂舉行成果分享會暨閉幕禮。伍德基校長指薈萃於過去一年舉辦多項活動，包括書法、龍舟、火龍、保育、及功夫等，認為活動有意義及成效。南區學校聯會主席、明愛莊月明中學校長彭耀鈞表示，薈萃讓學生接觸器物、制度、精神三層文化特質後有具體產出。另一方面，薈萃亦有助南區學界與地方組織緊密連結，將來可以對南區有更多貢獻。

薈萃顧問、教育大學校長李子建亦以視像形式發言，指活動「又文又武」突顯南區教育特色，提升了學生對中華文化的興趣。詠春學者、樹仁大學助理副校長李家文教授亦有以「數碼人文的中華武術傳播」為題作專題演說。

分享會展示AI海報設計、舊曲新詞作品

舊曲新詞作品分設中學組及小學組，當日兩組的得獎者先後上台獻唱。（南區學校聯會提供）

分享會亦展示了以保育為主題的「海洋之聲」AI海報設計及舊曲新詞作品獻唱，大會現場播放出學生參賽時介紹AI海報設計的影片，然後由現場觀眾投票選出最喜歡的作品。舊曲新詞作品分設中學組及小學組，當日兩組的得獎者先後上台獻唱。另外，分享會上亦頒發了短片製作比賽獎項。

閉幕禮正式結構之前，眾人在吉祥物五龍帶下，由嘉賓及學生傳遞象徵文化傳承、人人有責、生生不息。