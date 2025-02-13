中學生空間站載荷實驗方案設計比賽即將報名　勝出方案可上太空

為促進學生認識航天知識及其應用，加深理解國家在科學和科技領域取得的突破與成就，教育局聯同國家航天機構、科技大學、中國科學院空間應用工程與技術中心等單位，舉辦「香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽」。



主辦機構將為參賽隊伍提供一系列培訓，括安排航天專家提供載荷設計創作的培訓；亦會為參賽隊伍提供在線諮詢、載荷設計檢討及改進建議。比賽獲獎及獲選方案通過最終評審後將獲推薦執行航天任務並按載荷要求進行調查，若方案獲得最後審批將獲得科大航天專家團隊指導，以落實方案及製作成品。成品通過測試後，將有機會獲推薦至「空間站香港科普衛星」項目，該項目是一個會在2026年開始執行的空間站航天任務。



鼓勵學生發揮創意 設計載荷科學實驗方案

是次比賽不設特定主題，可包括物理、化學、生命科學、材料科學等，學生可基於已有科學知識發揮創意，設計載荷科學實驗方案，而該方案須適合於太空環境或微重力條件下進行。每間中學最多可派三隊參賽，每隊由三至五位學生組成。學生亦可選擇跨校組隊參賽，每隊跨校隊伍亦當作一隊計算。

主辦機構會安排航天專家為參賽隊伍提供載荷設計創作的培訓。中國科學院空間應用工程與技術中心，會對參賽設計方案作最終評審，通過的方案將推薦至衛星或空間站等航天任務並按載荷要求進行調整。

主辦機構將於2月25日舉行「 比賽啟動禮暨實驗方案設計簡介會」，同日開放網上報名平台，截止報名日期為3月8日。參賽隊伍需要於5月5日或之前上載參賽設計檔案和演示視頻，主辦機構會於6月底舉辦「頒獎禮暨成果展覽」。

學生在挑戰中增強解難能力

基督教宣道會宣基中學校長何俊恩表示，比賽既讓學生進一步了解國家航天科技發展，增加國民身份認同，亦能增加學生在物理及科學方面知識。

何校長相信，學生參加比賽難免會遇到挑戰，而該個真實場景就有助學生培養解難能力。他又指出，雖然學校的科學課程有涉及太空科技相關知識，但對太空微重力狀態這方面課題較少提及，相信學生要採取主動，多做資料搜集及實驗，具一定挑戰性。他十分鼓勵學校學生參賽，認為參賽是課堂以外難得的經驗。