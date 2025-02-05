九龍信義中學中六生推AI助視障者自主購物　奪亞太區創科大獎

現時社區無障礙設施愈來愈普及，但對視障人士而言，在實體商店內購物仍是一大挑戰。基督教香港信義會信義中學中六生望月謙開發了一款專為視障人士而設的智能裝置「A-EYE」，透過人工智能技術（AI）幫助他們在商店自主購物，他更憑着作品成功在2024亞太資訊及通訊科技大獎（APICTA）中奪得高中組金獎。



望月謙開發了一款專為視障人士而設的智能裝置「A-EYE」，透過語音助理幫助他們在商店裏自主購物。（黃寶瑩攝）

裝置設兩個版本 期望與商家合作免費提供使用

「A-EYE」設有手機程式版本及硬件裝置版本，使用方法相同，視障人士進入商場或便利店時，只需要打開手機程式並將鏡頭向前或戴上設有鏡頭的裝置，透過手勢喚醒裝置內的語音助理，向它表示需要購買的物件，裝置就會用鏡頭識別商店內的標誌和物件，以聲音導航用家到達目標範圍，並指示他物件的距離，同時會提供優惠或類似產品資訊。商場和商家則需要提供產品資料，包括商場地圖、產品售價及優惠詳情等。

望月同學解釋，「A-EYE」設有兩個版本是考慮到有些長者沒有智能電話，或手機效能不足以使用手機程式，因而製造一部硬件裝置使弱勢人士仍然有機會使用裝置。硬件裝置主要由鏡頭、電子零件及3D打印的外殼組成，每部裝置的成本約為200元。他期望可以與商家合作，說服他們資助視障人士免費使用裝置，認為做法對買賣雙方均有得益，「商家都可以多一批潛在客戶」。

發掘未被發現的需要 望與商家合作

望月謙認為現今科技發達，但弱勢群體未必能從中得益，就連最基本的日常需要都未能解決，因而希望能設計一款真正幫助他們的科技產品。（黃寶瑩攝）

望月謙直言參賽初期未有以視障人士為主要目標，但當時首位前來參觀攤位的正是一名視障人士，令他印象深刻，反思到現今科技發達，但弱勢群體未必能從中得益，就連最基本的日常需要都未能解決，加上在學校亦曾接觸到視障同學，因而希望設計一款真正幫助他們的科技產品，遂燃起一個念頭「（視障人士）有沒有一些未被人發現的需要呢？」。

他觀察到市面上已有不少為視障人士導航的產品，但買東西時卻仍需要靠別人協助，而學校內設有無人商店，正好用於進行測試，就朝這方向開發產品。他分享指曾邀請視障人士幫忙測試作評價，對方則表示產品能協助他們自主購買，不需要倚賴別人，給予他很大的認可。

望月謙憑着「A-EYE」智能購物助理，成功在2024亞太資訊及通訊科技大獎（APICTA）中奪得高中組金獎。（基督教香港信義會信義中學提供）

望月同學表示，作品能夠獲獎除了要感謝學校栽培及支援，亦要感謝城市大學的張澤松教授，在張教授的介紹下參加了城大舉辦的編程課程及資優課程，從中所學對創科發展很有幫助，亦獲得很多比賽和學習機會。他現時以升讀城市大學電機工程學系為目標，期望成功入學後鑽研與硬件相關的知識。

創科融合商科知識 獨特商業模式成奪冠關鍵

師長們都大讚望月謙自學能力很強，並有獨到的商業思維。上圖右起為鄭志成主任、吳宏業副校長、望月謙同學、梁冠芬校長、黃炎偉老師。（黃寶瑩攝）

亞太資訊及通訊科技大獎（APICTA）的參賽者必須在自己所屬的國家或地區勝出，才可以代表所屬地區入圍參賽，競爭相當激烈。吳宏業副校長直言望月同學所獲獎項是「八個冠軍中的冠軍」，亦是香港第二人在這組別獲得金獎。

該校資訊科技教育主任鄭志成表示，望月同學能夠在一眾精英之中脫穎而出，關鍵是所設計的商業模式能讓弱勢社群在不用消費的情況下獲得新服務，評判對此十分欣賞，「只有他想到，IT人未必能想到這方面」，相信與望月謙的選修科組合包括經濟及企業、會計與財務概論（BAFS）有關，思維更加開闊。

雖然望月同學在創科方面有國際級成就，但過程並非一凡風順，更曾落敗。梁冠芬校長指望月同學最初參加創科比賽時，大家都以為他很大機氣獲獎，但最終鎩羽而歸，望月同學對此十分不開心，但在老師們的鼓勵下重新振作，改進作品後再度參賽並獲獎。黃炎偉老師亦指在比賽期間，老師的陪伴及鼓勵相當重要。

被問到望月同學從學校學到哪些創科知識時，校長及老師們異口同聲地笑言「我們沒有教過他什麼東西」，因為望月同學自學能力很高，例如黃老師只是向他提及一個3D打印軟件的名稱，「他下次回來就已經懂得使用」。另外，望月同學亦曾於暑假期間到科技公司實習擔任編程人員，完成實習後已經被公司「搶人才」，希望他完成學業後到公司就職。

硬件有限想像無限 創造情景燃起學生興趣

對於該校如何幫助學生發展創科，梁冠芬校長提及「人」和情景兩大要素。他指學校需要創造情景，燃起同學對創科研究的熱誠，雖然自開校以來一直沒有專門進行科研的課室，或特定科目的工場，但近年增設了一個迷你創科工作室，放置3D打印、激光切割等設備，供同學使用，另外該校以「啟發潛能教育」為核心，普及教育、抽離式教育及拔尖教育並行，參與創科課程及比賽的人數漸漸增多，成績得到坊間肯定。梁又強調「人是最重要」，直言該校多位老師在此範疇大有經驗，各有所長，在創科上能幫助學生發展潛能。

吳副校長亦指出，學校硬件上雖有限制，但學生想像無限，因此老師的⻆色就是啟發他們的想像力及科研能力，培養解難和堅持態度，讓他們找到熱枕和興趣，加以進深自學。