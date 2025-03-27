教大聘中國當代藝術家徐冰任訪問教授　獲選學生作品將於太空呈現

教育大學聘請中國當代藝術家徐冰教授擔任訪問教授，為期一年，日前於校內舉行簽約儀式，同時推出太空藝術教育《天地同框》計劃，旨在培育年輕藝術人才，推動太空藝術科普，促進STEAM 教育及未來教育。



徐冰於簽約儀式當日主持講座，講解現今藝術的發展。（教大提供）

徐冰獲獎無數 公認創造力強

徐冰1981年畢業於中央美術學院並留校任教，1990年以榮譽藝術家身份訪美，在國際藝壇屢獲殊榮，包括美國麥克亞瑟「天才獎」（1999）、威爾士國際視覺藝術獎（2004）、全美版畫家協會「版畫藝術終身成就獎」（2007）及中央美術學院「徐悲鴻藝術創作獎」（2018）等。是國際上公認最有創造力的當代藝術家之一，作品糅合中國傳統文化和當代藝術。

《天地同框》太空藝術教育計劃啟動禮展開，本港學生可參與藝術創作和實踐，有機會將作品送上太空。（教大提供）

徐冰於簽約儀式及啟動禮後與一眾嘉賓合照。（教大提供）

簽約儀式於昨日（26日）舉行，徐冰與教大校長李子建簽署協議，康樂及文化事務署副署長（文化）譚美兒、以及教大校董會司庫凌潔心在場見證。

藝術計劃邀本地學生參與 作品有機送上太空

此外，《天地同框》太空藝術教育計劃啟動禮隨即展開。計劃由教大統籌，將邀請校內學生和全港中學生透過動態影像創作，表達個人感受、經歷及世界觀，會於當中揀選優秀作品上傳至徐冰「SCA-1號」藝術衛星，將藝術作品送上太空，以「天地同框」的模式呈現。

教大校長兼教育發展與創新學院院長李子建期待《天地同框》計劃可將藝術教育與科技創新教育結合，為學生提供獨特的學習機會。（教大提供）

此外，教大會聯同徐冰工作室舉辦一系列講座和工作坊，帶領參加者認識各種創新科技和影像創作工具，一起探索創新的藝術語言和表現手法，將藝術觸覺延伸至外太空。

徐冰期望透過與教大合作，與香港學生分享藝術衛星的創作使用權，引領他們進入多維度的藝術思考和創作空間，探索自身與宇宙的關係，並促進文化交流與藝術教育發展。

首個太空藝術創作平台 徐冰作品展予公眾參觀

教大校長李子建很高興能引入徐冰的太空藝術創作平台，令教大成為首個參與該項目的香港大學，期待《天地同框》計劃可將藝術教育與科技創新教育結合，為學生提供獨特的學習機會。

《天地同框‧序章》展覽即日起於教大圖書館舉行，開放予公眾參觀至4月30日。展覽設置四個不同展區，展出徐冰的作品包括：《英文方塊字書法：藝術為人民》、《新英文方塊字書法：石頭裡的金子》、《天書》（首冊）、《地書立體書》。