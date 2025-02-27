質保局報告對教育大學評價正面　學術管治制度有效支援學生發展

大學教育資助委員會轄下的質素保證局今日（2月27日）發表教育大學質素核證報告，報告指，教大為學生提供涵蓋多元學科的獨特學習體驗，並認同教大在課程發展、審批、監察和檢討方面制定了清晰架構，以及有系統、有效的方針以檢視和提升學與教。



教大質素核證報告，指教大各項運作及活動均按其使命和《策略發展計劃2016-2025》而行。（資料圖片）

報告指出，教大各項運作及活動均按其使命和《策略發展計劃2016-2025》而行，評審小組認可教大具備全面的框架以促進學生學習評核，並擁有有效的學術管治制度以支援學生的學術、個人和專業發展，同時廣泛運用數據以檢討和優化學術課程和學生體驗。

指教大有五項「良好實踐做法」

報告特別指出教大有五項「良好實踐做法」，包括在質素保證和提升方面，於院校、學系和課程層面採用環環緊扣、有系統而有效的基準參照；積極調適其課程組合以應對不斷轉變的社會需求；策略性地有效運用數據，提升教與學和研究院研究課程學生督導的質素；透過「未來教室」計劃推動教大和本地學校在課堂教學中運用嶄新科技，融合創新教學模式和新興科技以提升教與學體驗；以及在學生學習評核工作上持續改善和推陳出新。

教大校董會主席黃友嘉博士認為核證結果令人鼓舞，教大校長李子建亦表示，教大預計於四月公布新一份《策略發展計劃》，持續推動學術卓越和學生及教職員的全面發展。