升中統一派位2025｜各區乙部英中名單學額一覧　即睇各區學額分布

升中統一派位階段現已展開，教育局預計今年有約4.9萬名小六學生參加派位，全港英文中學於乙部提供逾9,500個學額。以下整理全港18區各區英中在統一派位乙部涉及的學校名稱和學額，當中包括聯繫、直屬學額，立即逐一看清各區在校網分配下的英中學額。



1. 港島及離島（中西區、灣仔、東區、南區、離島）

統一派位分為甲部（不受學校網限制）及乙部（按學校網的學校選擇），家長及學生可在乙部選擇30間所屬校網的學校，包括本區及他區中學。在港島及離島，中西區、灣仔區、東區、南區及離島區合共提供約2,000個英中學額，包括非保留及聯繫直屬學位。

2. 九龍西（油尖旺、九龍城、深水埗）

九龍方面，九龍城區的英中學額最多，單計本區英中已達1,039個學額，連計他區中學有近1,182個英中學額。而油尖旺及深水埗區亦各有約400個英中學額。

3.九龍東（黃大仙、觀塘）

至於九龍東，黃大仙區及觀塘區合共有約千個英中學額。

4. 新界西（葵青、荃灣、屯門、元朗）

在新界西，葵青及荃灣區合共提供948個英中學額，屯門及元朗則分別有627及706個英中學額。

5.新界東（北區、大埔、沙田、西貢）

沙田區的英中學額屬全港第二多，提供918個英中學額。至於其他新界東地區，北區提供635個英中學額，大埔和西貢區則分別有360及325個英中學額。