中學統一派位2026｜甲乙部填表攻略＋解釋升中派位機制及隨機編號

2026年9月入學的「中學學位分配辦法」已經公布，相信不少家長都已經開始部署申請中學統一派位。中學統一派位表格的甲部及乙部如何填寫？派位機制及隨機編號是甚麼？升中統一派位結果何時公布？「01教育」已經整合相關資訊，幫助你的子女順利升讀中學！



中學統一派位是甚麼？

中學學位分配辦法分為「自行分配學位」及「統一派位」兩個階段，完成自行分配學位後，便會進入統一派位，根據派位組別、選校意願、隨機編號及派位程序向申請學生派位。每間中學於扣除不多於30%的自行分配學位學額及重讀生學額後，餘下學額的10%將用於統一派位甲部（不受校網限制），90%將用於統一派位乙部（按校網分配）。

與小學校網劃分不同，中學校網按照香港行政區劃分，學生的升中校網根據其就讀小學所在的行政府區而定。家長如需更改校網，可於2025年2月底之前經小學向教育局申請跨網派位。

中學統一派位表格應如何填寫？

教育局會於2026年4月上旬向小六學生派發《中一派位選擇學校表格》及其所屬學校網的《中學一覽表》，並向小學分發《不受學校網限制選校手冊 》，供家長查閱選校名單。教育局網站亦會提供電子版的《不受學校網限制選校手冊 》。

《中一派位選擇學校表格》分為甲部（不受校網限制選擇）及乙部（按校網選擇），以下為相關解說：

什麼是中學統一派位甲部？

家長可於表格甲部為子女選擇最多3間位於任何校網（包括子女所屬校網）的中學，並按選校意願順序填寫選擇。

什麼是中學統一派位乙部？

家長可於表格乙部根據子女所屬校網，按選校意願順序盡量填滿30個選擇。

中學統一派位表格有什麼填表攻略？

• 如果家長最心儀的首三間學校都不在所屬校網，可以於甲部依次序填滿三個選擇。如果首三間最心儀學校都在校網內，也可以在甲部依次填滿該三間學校。如此一來，獲派的都會是心儀學校。

• 如果家長最心儀的學校只有一間，而且位於子女所屬校網，填表時應於甲部及乙部填寫該校為第一志願，並漏空甲部的第二及第三志願，以免因為於甲部獲派其他學校而損失於乙部入讀該校的機會。

• 如果家長最心儀的中學一間屬校網外、一間屬校網內，就應該於甲部依次序填寫該兩間學校為第一及第二志願，於乙部填寫校網內學校為第一志願，並漏空甲部第三志願，避免於甲部獲派其他學校。

派位組別是甚麼？

由於不同學校的課程有所不同，所以不同學校學生的校內成績需要經過調整才能作出比較，以進行派位。

電腦會以2018及2024年「中一入學前香港學科測驗」抽樣成績的平均成績作為調整機制，調整學生於小五下學期及小六上、下學期的校內成績。電腦於進行甲部派位時，會按調整後的成績高低排列全港學生，然後平均劃分3個派位組別；進行乙部派位時，會按調整後的成績高低排列同一個校網內的學生，然後平均劃分3個派位組別。

隨機編號是甚麼？

統一派位前，電腦會為每個學生產生隨機編號，以決定同一派位組別內的學生獲派學位的先後次序。如果個別中學的學位求過於供，同一派位組別內隨機編號較小的學生將會先獲得分配學位。

派位機制如何進行？

電腦會先處理甲部派位，然後處理乙部派位。

電腦會依次序處理第一、第二及第三組別學生的派位，處理每個組別的派位時，會首先處理第一志願的派位，按隨機編號由小至大派位予學生，如果學生於第一志願派位後未獲學位，就會進入第二志願派位，如此類推。如果學生於甲部獲派學位，就不會進入乙部派位；相反，則會進入乙部派位，派位過程與上述的甲部過程相同。如學生的所有選擇經電腦審閱後仍未獲分配學位，就會獲分配校網內的剩餘學位。

*** 「中一入學前香港學科測驗」不會影響派位結果，因此家長無需為此安排子女相關操練。

解釋直屬中學、聯繫學校及一條龍學校

不少中、小學均有直屬、聯繫或一條龍關係，更會影響到派位程序及結果，以下是相關說明：

直屬中學

• 於統一派位階段，直屬中學須為直屬小學保留餘額85%的學位。

• 學生如屬第一或第二派位組別，並以直屬中學為統一派位乙部的第一選擇，即有資格獲派保留學位。

• 如符合資格的學生多於保留學位，電腦會按校網派位組別及隨機編號分配學位，直至用完所有保留學位。如保留學位未有用盡，則會撥作公開分配。

• 如學生獲批跨網派位，便不會獲保留派保留學位的資格。

聯繫中學

• 於統一派位階段，聯繫中學須為聯繫小學保留餘額25%的學位。

• 學生如屬第一或第二派位組別，並以聯繫中學為統一派位乙部的第一選擇，即有資格獲派保留學位。

• 如符合資格的學生多於保留學位，電腦會按校網派位組別及隨機編號分配學位，直至用完所有保留學位。如保留學位未有用盡，則會撥作公開分配。

• 如學生獲批跨網派位，便不會獲保留派保留學位的資格。

一條龍中學

• 如學生申請自行分配學位、非參加派位直資中學的中一學位（不論是否被取錄）或統一派位，都將不能保留直升一條龍中學的權位。

• 一條龍中學原則上會預留不少於15%的中一總學額予其他小學的學生以自行分配學位或統一派位入讀。

中學統一派位時間表

2025年12月上旬：派發《中一自行分配學位申請表》及相關文件、家長登記「中一派位電子平台」 家長帳戶

2026年1月2日至16日：參加派位中學接受中一自行分配學位申請

2026年3月或之前：個別中學安排面試甄選學生

2026年3月31日：參加派位中學通知自行分配學位正取學生的家長

2026年4月上旬：派發《中一派位選擇學校表格》及相關文件

2026年4月10日或之前：回覆非參加派位直資中學是否保留學位（如適用）

2026年5月上旬：學校遞交家長已填妥的《中一派位選擇學校表格》

2026年7月7日：公布中學學位分配結果

2026年7月9日及10日：學生到獲派中學註冊

2026年7月14日（暫定）：中一入學前香港學科測驗（如適用）

中學統一派位有什麼常見問題？