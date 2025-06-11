教育局更新小學英文課程指引　減默書納價值觀教育　提升國安意識

教育局昨（10日）公布最新的《小學英國語文課程指引》，由2025/26學年起推行，主要有四大更新重點，其中提出加強「評估素養」，建議學校定期檢討英文默書的頻率及數量，包括小一開學首數個月避免默書、默書成績不應佔逾10%英文科成績，避免對學生構成壓力；《指引》亦建議將價值觀教育（Values Education）納入英語課程，提升學生的國家認同感和國家安全意識。



教育局昨（11日）公布最新的《小學英國語文課程指引》，將由2026/26學年起推行。（資料圖片／黃浩謙攝）

觀看黃河及長河等自然生態片 了解內地保育措施

教育局向全港小學發通告公布《指引》，其一重點是將價值觀教育（Values Education）納入英語課程，提高學生的國家認同感和國家安全意識。《指引》列出教學例子，舉例透過觀看黃河及長江等自然生態片段，了解中國的生態保育措施。

《指引》亦提出加強「評估素養」，將「為學習而評估」(AfL) 擴展為「作為學習而評估」(AaL)，檢討及改善學習評估和作業政策，促進學生自主學習。其中建議學校定期檢討英文默書的頻率及數量，包括小一開學首數個月避免默書評估、默書成績不應佔逾10%英文科成績，避免對學生構成壓力；亦鼓勵教師採用專題研習等不同評估和作業模式。

另外，《指引》提出加強學生跨課程閱讀，以及提升學生電子學習與資訊素養。教育局表示，早前已透過研討會、問卷調查及焦點小組訪談，收集學校意見。局方將於7月4日舉行網上簡介會向教師講解《指引》。