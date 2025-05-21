教育局擬調高開班線及准受歡迎學校擴班　教育界：無疑加速殺校

適齡學童人口下跌，中小學學額供過於求，教育局正檢視中學開班準則，包括將中一開班線調高至高於目前25人一班，又計劃准開4班或以上中一的中學，可申請下年度開5班等。有不願具名的學界人士指，若果調高中一開班線，無疑是加速「殺校」，無助穩定教育質素，當局應詳細解釋決定原因。



至於開4班中一中學有機會申辦5班，中學校長會主席連鎮邦認為，學界對此有很大迴響 ，指當初基於校舍空間，政府與學界達成開4班的共識，若果容許開更多班，須思考如何確保教育質素、照顧學生的多元性等，反問「是否開倒車？」教聯會主席黃錦良認為，此舉勢必加劇弱勢學校的收生壓力，出現互搶生源的情況，影響教育生態。



適齡學童人口下跌，中小學界面對收生危機，教育局擬更改中學派班安排。(資料圖片)

據了解，教育局副局長施俊輝周二（20日）與辦學團體代表會面，講解下學年公營中小學政策及與學校日常運作等新措施，當中提到計劃多項影響官津校開班的安排。

目前中學開班人數為25人一班，26人則可開兩班（即兩班各13人），可免因收生少而被殺校。教育局提出其中一個檢討方向，是改動「開班線」，擬按「每班派位人數減2」計算，而最新派位人數上限暫未公布。由於教育局已表明13人不利學習，故開班線料只會向上調。

中學校長：部份弱勢學校取錄較多特別需要學生

有不願具名的中學校長指，目前暫時難以定論，若果中學的派位人數與開班數與小學看齊，即「每間學校唔使洗咁多學生」，相信能減輕各校收生壓力。相反，若果最終擬調高開班線，即無疑是加速「殺校」，無助穩定教育質素，當局應詳細解釋原因。

他強調學生人口跌，不一定「一刀切」以「殺校」解決，部份弱勢學校取錄較多特別需要的學生，例如有特殊教育需要、新移民、少數族裔及低收入家庭等，他們往往需要較少的師生比去照顧，令學生得到充分支援。

中學校長會：建議與學界深入討論 達至「軟着陸」目標

中學校長會主席連鎮邦表示，關注當局如何有效規劃學校數目，以應對學齡人口下跌，並達至「軟着陸」目標，同時應與學界深入討論。他表示，開班線25人一班屬過渡性安排，不估計當局若調高開班線，是否要加快「殺校」速度，但鼓勵教育局與收生有挑戰的學生濡通，包括決定的因由、時間表和實行方法。

擬准符合條件中學開第5班 連鎮邦：是否開倒車？

教育局亦計劃，擬准開辦4班中一的中學，在符合條件之下，可於下年度申辦加開第5班。連鎮邦表示，學界對此有很大迴響 ，稱本地中學校舍「唔係特別大」，學生有足夠空間活動十分重要，「開4班」是政府與學界昔日達成的共識，若果現時當局容許開更多班，須思考如何確保教育質素、照顧學生的多元性等，「是否開倒車？」

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教聯會：加劇弱勢學校收生壓力 恐互搶生源

教聯會主席黃錦良表示，對開班準則的檢討方案有所保留，認為此舉勢必加劇弱勢學校的收生壓力，出現互搶生源的情況，影響教育生態。他盼望局方能夠再三考慮，減少對學界的影響。