鋪路中學殺校？｜消息：教育局擬加開班人數　檢視是否刪特別視學

本港學齡人口持續下降，未來學位需求相應減少，教育局周二（20日）與辦學團體代表及各大小議會開會，提出修改中學派位及救校安排，不利弱勢學校。



教育局計劃調整「中學學位分配辦法」中一班數上限，現時開辦4班或以上中一的學校，如符合條件，可向教育局申請於來年以5班或以上，參加中一派位；另擬劃一每班派位人數、並上調開班線至「每班派位人數上限減2」，即要求會比現時26人可開兩班為高。



一旦落實，受歡迎學校取錄學生人數會因加班數而上升，弱勢學校面臨學生被搶及開班線上調兩大打擊，更易跌入殺校網。跌入殺校網中學想「翻生」恐更難，教育局檢視是否如小學安排，取消學校首選的「申請特別視學」，辦職業專才課程幾乎成了唯一「自救」方案。



教育局表示，局方經常就不同範疇的教育政策及相關事宜與各持份者會面，進行溝通和磋商，以期制訂的政策及措施能切合實際需要。



黃大仙區有較多剩餘學位，教育局決定2022/23學年起合併龍翔官立中學與深水埗九龍工業學校。（資料圖片/張浩維攝）

黃大仙區有較多剩餘學位，教育局決定2022/23學年起合併龍翔官立中學與深水埗九龍工業學校。（資料圖片/張浩維攝）

黃大仙區有較多剩餘學位，決定2022/23學年起合併龍翔官立中學與深水埗九龍工業學校。（張浩維攝）

黃大仙龍翔官立中學是首間「被殺」的官立中學。（張浩維攝）

指中學每班低至13人有礙學校提供合適教學

根據現時中一開班機制，開班數目計算準則為每班25人。如取錄中一人數達26人，則可開設兩班，平均每班13人，此為續辦中一最低標準。教育局指過往多次調整批椄班級結構和「開班線」，是早年針對暫時性的學齡人口變化，和如期在2009/10學年起推行現行高中學制。

不過局方周二在會上指出，指該標準下每班人數過少，有礙學校提供合適教學環境和群體學習機會；現時學齡人口下降是結構性而非過渡性，未來學位需求會相應減少。因此正積極檢視現行政策是否仍然適用。

提出劃一中一每班派位人數上限 調高開班線

教育局表示，現時各校中一每班派位人數為31、32或34人，與開班線25人相差6至9人，相比實施小班教學的小一班，派位人數（25人）和開班線（23人）差距只有2個，局方形容情況「並不理想」。

教育局提出三個方向供學界考慮：

．劃一資助中學和官立中學的每班派位人數上限，不再區分31、32或34，惟暫無透露建議上限人數；

．調整官津中學中一開班線，推行「 N(每班派位人數上限)—2」方案，與小學一致。假設新的每班派位人數上限為32人，即中一開班線人數將增至30人，比現時多4個，變相增加弱勢中學收生達標難度。

．調整資助中小學按班批核資助的計算方法。

2024年7月9日中一派位放榜。油蔴地天主教小學（海泓道）三名小六生受訪片段熱傳，三人都獲派名校。（王海圖攝）

2024年7月9日中一派位放榜。油蔴地天主教小學（海泓道）受訪同學片段成為熱話。（黃浩謙攝）

2024年7月9日中一派位放榜。油蔴地天主教小學（海泓道）陳愷昊（中）獲派第一志願華仁書院，對結果感意外及驚喜。他自言只是band 2材料，自小五起一星期會補習五日，參與不同課外活動，再「努力爬上band 1」。（黃浩謙攝）

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教育局檢視「救校」方案 參考小學做法

根據教育局現行「殺校」機制，如在每年9月中點人數時，中學中一學生少於26人，即未能開辦兩班中一，需要申請發展方案以確保可提供均衡高中課程，否則三年後須停辦。

教育局指出，未來學位需求會相應減少，暗示收生不足學校「翻生」不易，因此需檢視有關方案是否仍然適用，「會參考適用於未能開辦資助小一的小學可選的方案，再作修訂」。

收生不足中學現有7個發展方案：

1．與其他學校合併

2．辦學團體注入額外資源以提供寬而廣而均衡的高中課程

3．與他校合辦高中課程

4．與大專院校、專業／職業團體在高中協辦職業專才（職專）教育課程

5．以私立形式辦學

6．申請特別視學

7．其他可行選項



小學已取消特別視學安排 禁6年內兩用開私立中一「續命」

小學方案是怎樣做？教育局今年3月公布收生不足小學發案方案「4變3」，刪去首選的特別視學安排；申請開私立小一班級門檻提高，有關級別須持續6年以私立營運，並且禁止近6個學年曾被「派0班」、已曾使用此方案的小學再開辦私立小一「續命」；另可與其他學校合併，以及停辦全校或部分級別，這兩個方案與殺校無分別。

檢視是否取消3個方案 擬不准辦學團體「二度注資」救校

當局已有修訂建議，都是不鼓勵收生不足中學續辦。當中會檢視「與他校合辦高中課程」、「以私立形式辦學」及「申請特別視學」是否仍然適用；研究「辦學團體注入額外資源」是否能重覆使用；餘下與停辦無分別的「與其他學校合併」，規定合併後初中級數目須至少達3班，而非單是中一級別；不過若三間或以上中學合併，當局會提供優惠條件。

由於政府鼓勵職業專才教育，當局維持這個選項，會檢視有否空間優化選項，以鼓勵更多學校提供多元化課程適合現今學生需要。

皇仁書院等名校受政策規限，即使受家長歡迎，中一也只能開四班，而非一直的五班。（盧翊銘攝）

擬准開辦4班中一中學申加班開第5班

另外，根據現時「中學學位分配辦法」的中一班數上限，現正開辦3班中一的中學，如果學校自行分配學位申請數字，連續3個學年不少於其該年度可供中一派位學位數目的80%，可以向教育局申請以4班參加來年中一派位。教育局會於9月「點人頭」，如確認校方錄取到足夠學生，則容許學校在該學年和其後學年營辦4班中一。

局方指這方案在2023/24學年推行後，有6間第二和第三組別中學成功加至4班，不止名校受惠。

教育局指，正積極檢視是否有需要擴大相關安排，容許現正開辦4班或以上中一的學校，在符合條件情況下，向教育局申請以5班或以上參加下一年度的中一派位，從而更準確反映學校的收生情況。

教育局過往為「保教師、保學校、保實力」，規定即使受歡迎中學也要減班，如皇仁書院中一由5班減至4班，同時也減少每班派位人數。

皇仁書院等名校受政策規限，即使受家長歡迎，中一也只能開四班，而非一直的五班。（盧翊銘攝）

政府面對財赤，由2024/25至2027/28年度，各部門累計要減少7%開支。教育局上述政策將導致弱勢學校收生更難達標，結果跌入殺校網，最終難「翻生」而停辦，政府也可減省開支。