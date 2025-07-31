上水宣道小學引入「靜觀星球」情緒教育APP　培育正向築心靈韌性

現時社會關注青少年精神健康和情緒等議題，並積極推動學生作靜觀練習，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education共同開發遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，參照了市面流行的經營類遊戲，再結合手機、iPad及AR/VR等跨平台體驗，將靜觀練習結合學生及家長的日常生活，以至是校內活動或配套當中。



上水宣道小學分享參與「靜觀星球」正向情緒教育遊戲先導計劃的觀察與願景，校長區詠恩強調「靜觀星球」對學生情緒健康與校園氛圍的深遠影響，有效幫助學生預防情緒積壓，降低青少年面臨心理健康問題的風險，讓更多人感受到被愛與關懷。



上水宣道小學學生透過遊玩「靜觀星球」情緒教育APP，在遊戲中進行靜觀練習，並會寫下心情日誌，記錄及覺察自己情緒。（鄭子峰攝）

其他遊戲越玩越激動，但這個遊戲能讓人忘記煩惱。 上水宣道小學一位五年級同學分享「靜觀星球」

「靜觀星球」遊戲通過靜觀練習、情緒劇情探索等環節，引導學生在完成任務的過程中覺察情緒。上水宣道小學的學生們於分享對「靜觀星球」的用後感時，有五年級學生直言「靜觀星球」具有放鬆屬性，可以使她忘記煩惱，現時已經成為心頭好。另一位五年級同學表示，最喜歡「靜觀星球」的靜觀練習，平日完成功課後，會在房間內找最舒適的位置坐下，並隨著視頻一邊做動作，一邊聽著音樂，認為能有效紓緩壓力。

化身星球主人 每日15分鐘靜觀練習

在「靜觀星球」當中，每位學生都會化身為一個星球的主人，只要每天進行15分鐘的靜觀練習，就能獲得「星球能量」以換取不同的小精靈，及發展星球上的建築。設定深受學生喜愛，完成任務後獲得獎品，用來裝點屬於自己的空間，在創造中感受療癒之餘，亦讓學生於潛移默化之中掌握如何進行靜觀，建立進行靜觀的集慣。

在「靜觀星球」當中，每位學生都會化身為一個星球的主人，只要每天進行15分鐘的靜觀練習，就能獲得「星球能量」以換取不同的小精靈，及發展星球上的建築。（鄭子峰攝）

百隻小精靈成情緒夥伴

「靜觀星球」中100隻個性鮮明的精靈是吸引學生的另一亮點。粉紅色的「陶葉靈鹿」因可愛外形和葉子裝飾備受青睞，圓胖胖的「安安紅貓」則因「一看就讓人放鬆」成為學生人氣之選，而「露露小鹿」憑藉每日登錄時的陪伴感，成為學生眼裡的情緒夥伴。有學生坦言，希望像喜歡的精靈一樣樂觀，以面對學業壓力。

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。玩家完成不同任務後，可解鎖代表各種情緒的小精靈。

對於遊戲的未來設計，學生們的創意建議充滿童趣與實用性，有學生期待新增「與動物聊天」功能，想了解角色們保持開心的秘訣，有學生則希望加入更多動物角色，融合不同性格以豐富體驗，還有學生提議開放建築物佈置功能，讓星球更具個人風格。

上水宣道小學校長區詠恩認同「靜觀星球」情緒教育APP，對學生情緒健康與校園氛圍的影響正面。（鄭子峰攝）

上水宣道小學校長區詠恩：教導學生面對情緒

上水宣道小學校長區詠恩表示，過去學校的教育多偏重於學科知識和學習技能，少有課堂上教導「態度、情緒」。她認為透過「靜觀星球」這類正向教育的遊戲，能教導學生如何面對情緒，而非壓制情緒。這樣的教導能有效幫助學生預防情緒積壓，降低青少年面臨的心理健康問題，進而對社會有深遠的意義，讓更多人感受到被愛與關懷。

區校長又指出，「靜觀星球」設計風格可愛，配合柔和的背景音樂和特效，讓學生在進入星球時感到舒服和平靜。

曾有五年級的同學向校長分享玩後感，稱進入「靜觀星球」聆聽柔和音樂，能自我察覺當刻的情緒，透過故事情節和練習能讓心情平復，再寫下心情日誌，記錄當刻的心情，學習了接納自己的情緒，她認為這種轉念，有效幫助學生提升幸福感。

上水宣道小學一向重視正向教育，校長區詠恩閒時會教學生敲打空靈鼓，感受當刻的平靜。每當學生演奏後，校長都予以真誠的鼓勵。（鄭子峰攝）

營造友善校園 實踐彼此相愛

區校長認為，「靜觀星球」這類正向遊戲的引入為校園氛圍帶來了正面的變化。「正如聖經教導我們要彼此相愛，當學生學會察覺和表達自己的情緒時，更能以同理心對待他人，這使得班級內的學習動力增強，形成一個充滿愛與支持的學習環境」。

上水宣道會小學格外重視情緒教育與生命成長。副校長洪詠琪表示疫情過後，學校觀察到學生溝通與陪伴需求，設計了一系列活動，例如以「愛之語」幫助孩子理解他人表達關心的方式，鼓勵用適當方法傳遞愛；又組建「結伴同行小組」，讓同學在午間或課堂分組分享、玩耍，在同伴互動中建立友誼。

上水宣道小學副校長洪詠琪稱，學校格外重視情緒教育與生命成長，會設計不同活動營造友善校園，讓學生實踐彼此相愛。（鄭子峰攝）

在感恩教育方面，學校宗教組發起「感恩相贈」活動，鼓勵學生捐贈食物砌成「感恩樹」送予慈善機構，同時堅持每天書寫感恩事項，積累正向能量。而鍛煉韌性的部份，學校設計「真勇者」挑戰活動，讓小組成員一起嘗試飛鏢、拋豆袋等傳統遊戲，在互相鼓勵中突破難關。

而近期引入的「靜觀星球」遊戲，洪副校長認為不單能為學生提供了獨特的放鬆方式，能幫助小朋友透過玩中學，理解一些正向教育的抽象概念，讓正向教育變得可觸可感，幫助他們在未來挑戰中築起心靈韌性，活出豐盛生命。

+ 3

全方位支援學校 推動情緒教育

「靜觀星球」會為學校提供全方位支援，除適當技術支援確保參與學校順利使用應用程式，並解決任何技術問題外，亦會提供教師專業培訓，以協助他們有效地支援學生的情緒教育需求。

有興趣參與先導計劃共同推動學生情緒教育的學校，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『靜觀星球先導計劃查詢』）、WhatsApp、或致電 35828747 聯絡《香港01》代表黃先生。