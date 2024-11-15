《香港01》與Re:learn聯合開發「靜觀星球」　赴維也納參展掀關注

《香港01》與教育初創機構Re:learn聯合開發的正向教育遊戲項目「靜觀星球」，日前在維也納國際虛擬技術世界博覽會香港展館中展出。Re:learn與《香港01》代表亦親赴會場，與來自世界各地的虛擬技術專家交流，促進遊戲開發技術合作之餘，亦向來自世界各地的教育界人士展示方案。



《香港01》與教育初創機構Re:learn日前遠赴維也納參加國際虛擬技術世界博覽會，於香港展館展出聯合開發的正向教育遊戲項目「靜觀星球」。

靜觀星球與兩大AR國際龍頭同場展覽

維也納國際虛擬技術世界博覽會是國際AR界盛事，兩間國際級AR巨頭，即Meta 及「Pokémon Go」的開發商Niantic Studio，亦有在場展示其工作場景，以及商業上的虛擬技術應用，而且兩者的展覽攤位恰巧就在「靜觀星球」團隊的攤位旁邊。

Re:learn聯合創辦人蘇建峰表示：「這次來到維也納AR國際展覽，是希望與國際技術專家交流並促成合作，以國際級技術水平解決在遊戲製作上出現的問題。」他舉例指出，程式採用的3D動畫設計，部份為了靜觀而製作的遊戲，不論在優質動畫設計、以及音源配對等技術層面都存在不少挑戰，為了遊戲下一階段的AR（虛擬技術）帶來更佳的沉浸式體驗，必須保持高水準製作，因為AR的另一核心技術是圖像及動畫設計。

不受語言所限 程式吸引國際注視

「靜觀星球」在博覽會引起來自世界各地的虛擬技術專家關注，並互相交流意見。

「靜觀星球」雖然是一個中文遊戲項目，卻引來場內多批國際觀眾駐足了解。來自奧地利的Stefan是一名影音工程師，這次以義工身份參與展覽，並帶同家人同行，希望了解國際AR發展情況及合作機會。Stefan的兩名小孩Oskar和Aniori對「靜觀星球」的卡通畫面十分感興趣，雖然他本身不懂中文，但亦不禁被方案吸引；其孩子Oskar 更雀躍地表示：「這可能是我在會場內，甚至是玩過的所有遊戲中最有趣的一個！」

來自土耳其的軟件工程師Yunus及Aara亦對「靜觀星球」項目感興趣，希望可以參與部份內容的程式製作。他們解釋土耳其以及歐洲的相關行業工作機會不多，出席展覽是希望了解國際上的各種工作機會。另外，祖籍上海現正於英國修讀設計學系碩士的Kim，形容靜觀星球遊戲注重圖像設計，屬同場少見。

展覽為期雖然只有短短兩天，但「靜觀星球」團隊已經接觸了許多來自歐洲地區的軟件工程師以及設計師，表示有意合作。「靜觀星球」第一階段遊戲，會首先以IOS及Android 手機應用程式推出使用。

▼▼▼ 正向教育遊戲項目「靜觀星球」遊戲截圖 ▼▼▼

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

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▼▼▼ 正向教育遊戲項目「靜觀星球」遊戲預覽短片 ▼▼▼

「靜觀星球」項目強調跨界別專業合作，由《香港01》策動聯同多位學界專家共製專業正向教育內容。在技術合作的專業層面亦期望能夠達到國際級水平，故負責技術開發的夥伴Re:learn亦積極參與國際相關教育及科技展覽，尋求與國際專家多方面合作的機會。

項目現時正積極招募各界專家交流合作，如有興趣了解更多歡迎電郵 Education@hk01.com 。學校有興趣報名參與亦歡迎以標題「學校查詢- 靜觀星球」電郵了解詳情，或點擊此連結以填寫表格。