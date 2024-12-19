情緒教育程式「靜觀星球」參展學與教博覽　推動中小學正向教育

《香港01》作為倡議型媒體，一直關注學生的壓力和情緒問題。旗下的「01教育」與「01親子」聯同Re:learn Education共同開發的遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，早前（12月11至13日）在灣仔會展舉行的「學與教博覽2024」展出，向教育界展示程式內容，讓教師深入了解「靜觀星球」在推動學生認識情緒和提升抗逆力方面的作用。



《香港01》行政總裁蘇曉婷、教育城主席李漢祥、立法會議員顏汶羽先後到訪展位了解，展現出社會各界對小學及中學在情緒教育領域的重視。



「靜觀星球」助學生每日靜觀 專家教情緒管理

今年「學與教博覽2024」規模創歷屆新高，雲集超過330位來自中國內地、英國、澳洲、新加坡、馬來西亞等地的教育專家。場內設有近600個展位，展示全球教育最新動向，以及嶄新的教學資源和配套。

「01教育」與「01親子」聯同Re:learn Education共同開發的遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」於場內展出，並在展位內擺放多隻遊戲內可愛小精靈紙品，以及展示程式畫面和功能，吸引眾多中小學教師到訪了解。

「01教育」與「01親子」聯同Re:learn Education共同開發的遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」是其中一個參展單位，接獲眾多訪客踴躍查詢。（黃寶瑩攝）

「靜觀星球」鼓勵學生每日進行約10分鐘的靜觀練習、觀看認識情緒短片等，完成任務學生可獲得「星球能量」以換取不同的小精靈，及發展星球上的建築，透過遊戲化和獎勵，協助學生培養日常靜觀習慣。

《香港01》行政總裁蘇曉婷親臨展位

展覽期間，《香港01》行政總裁蘇曉婷親臨展位，了解各界人士對「靜觀星球」的反應和意見。

《香港01》旗下的「01教育」與「01親子」聯同Re:learn Education共同開發的遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，早前在灣仔會展舉行的「學與教博覽2024」內展出，其間《香港01》行政總裁蘇曉婷親臨展位。

教育城主席李漢祥親臨展位 了解「靜觀星球」

一連三日的「學與教博覽」期間，香港教育城主席李漢祥曾到訪「靜觀星球」展位，了解認用程式如何有助中小學推動正向教育、提升學生抗逆力。

教育城主席李漢祥亦曾到訪「靜觀星球」展位，表現出對「靜觀星球」內容的濃厚興趣。（黃浩謙攝）

立法會議員顏汶羽到訪展位 了解「靜觀星球」設計理念

一直關注本港教育議題的立法會議員顏汶羽亦有到訪展位，並與「01教育」、「01親子」及Re:learn Education團隊進行互動，了解「靜觀星球」的設計理念。

立法會議員顏汶羽（左三）亦有到，並與「01教育」、「01親子」及Re:learn Education團隊進行互動，進一步查詢「靜觀星球」理念。（黃寶瑩攝）

全方位支援學校 推動情緒教育

現時項目正邀請學校參與先導計劃，先導計劃為期3個月，學校可免費使用部份內容，並預計於9月正式推行，分批開發各個章節予學校，配合學校不同教學需要。項目現時正積極招募學校參與，以及各界專家交流合作；如有興趣可電郵至education@hk01.com ；點擊連結填寫表格報名；電郵請以「學校查詢- 靜觀星球」為標題。

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

同場展出人工智能Chatbot 助學校分析及評估

為了配合教育局促進人工智能（AI）與教育深度融合，展位內還以AI人工智能方案為例，展出多項人工智能 Chatbot，包括建構學科知識庫並製作能整合筆記和歷屆試題的Chatbot、24小時Whatsapp以語音對話的問書專線Chatbot、能整合筆記和歷屆試題，自動化生成測驗問題再發放給學生的Chatbot。

為了配合教育局促進人工智能（AI）與教育深度融合，展位內還以AI人工智能方案為例，展出多項人工智能 Chatbot，訪客表達了濃厚興趣。（黃寶瑩攝）

另外，亦有透過字元識別技術將答卷或作文掃瞄成為數碼檔案，再匯入AI系統，根據知識庫和預設準則作批改的系統，助學校紀錄作長遠進度分析和班際評估。

另設AR體驗項目 以虛擬模型美化校園

至於AR方案方面，展位亦展出了多個AR校園體驗項目。學校可透過AR系統為校園增設虛擬展示牌、壁畫以至影片、聲音導航等。相關內容吸引了一眾學生及訪客，即場作AR體驗，包括親手製作用於AR體驗的模型，並將作品用於美化校園。