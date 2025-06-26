情緒教育程式「靜觀星球」9月推行　7月2至4日學與教博覽設攤位

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下的「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education共同開發遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」將於9月正式推行，會逐步提供各個章節予學校，配合學校不同的教學需要。為進一步介紹程式內容，Re:learn與《香港01》會進駐於7月2至4日在灣仔會展舉行的「學與教博覽2025」3E展廳門口 C02 號展位，歡迎教育界以至是各界人士蒞臨交流。



「靜觀星球」遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生學習靜觀，認識不同情緒。學生將在劇情引導下，透過每日15分鐘的文章閱讀、練習靜觀、記錄心情等來累積點數，為自己的「無人星球」增添各類角色和建築物。



城大教授任專家顧問 助學生家長有效應對情緒

城市大學的正向教育研究室亦有參與是次程式開發，更邀得社會及行為科學系教授、正向教育研究室召集人郭黎玉晶教授擔任首席專家顧問，就程式的理論框架和內容等方面給予專業意見和提供教師培訓，務求使應用程式更加全面，幫助學生、家長及學校更有效地應對情緒挑戰。

「靜觀星球」遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

郭教授的研究範疇主要是兒童和青少年焦慮、抑鬱、自殺和幸福感等相關的家庭環境和正向心理因素，在具影響力的國際期刊上發表了超過80篇相關論文。在2022至23年，她被史丹福大學列為全球社會工作領域排名前2%的頂尖學者，先後與超過300所本地學校、社會福利機構和企業合作，致力推廣正向教育，並出版超過10本有關正向教育的手冊。

香港城市大學社會及行為科學系教授、正向教育研究室召集人郭黎玉晶是「靜觀星球」APP首席專家顧問，就程式的理論框架和內容等方面給予專業意見。（周令知攝）

前兒童節目主持星級聲演

另外，曾主持TVB兒童節目《放學ICU》的「Gordon哥哥」蕭徽勇，亦會在「靜觀星球」聲演當中五隻情緒精靈，他讚賞程式利用生動有趣的精靈來吸引學童認識情緒教育，相信這個方式會令情緒教育推廣效果大大增加。

「Gordon哥哥」蕭徽勇，亦會在「靜觀星球」聲演當中五隻情緒精靈。（周令知攝）

9月正式推行 程式後台可提供學生情緒指數

項目於今年9月正式推行，早前曾邀請多間本地學校參與先導計劃，反應熱烈，不少回饋均指「靜觀星球」的其中一項重點，是能收集學生在心情日誌中提供的情緒指數作分析之用，讓學校教師或社工可在網頁後台，掌握相關的數據統計圖表，並配合現實觀察進行焦點跟進。

程式跨平台應用 浸沉式靜觀體驗

「靜觀星球」可結合手機、平板及AR或VR等跨平台體驗，將靜觀練習結合學生及家長的日常生活，以及校內不同活動、配套，程式同時支援 Android 及 iOS 系統的手機及平板電腦設備。此外，亦會為學校提供全方位支援，除確保參與學校順利使用應用程式，解決任何技術問題外，亦會提供教師專業培訓，以協助他們有效地支援學生的情緒教育需求。