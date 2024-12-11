《香港01》與Re:learn聯合開發「靜觀星球」APP　進駐學與教博覽

《香港01》作為倡議型媒體一直關心學生壓力和情緒相關議題。為推動學生認識情緒、提升抗逆力，旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education共同開發遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，並會在12月11至13日進駐灣仔會展舉行的「學與教博覽」J31號攤位，向教育界展示程式內容。



同場亦會介紹多項《香港01》STEAM+01 ESG LAB項目方案，包括AR校園打卡、整合筆記和歷屆試題的AI Chatbot、24小時學生Whatsapp問書專線等。



《香港01》與Re:learn聯手推出「靜觀星球」情緒學習應用程式，並於12月11日至13日進駐灣仔會展學與教博覽J31攤位，展示方案及邀請學校參加免費先導計劃。（蘇煒然攝）

玩遊戲助每日靜觀 專家教情緒管理

現時社會關注青少年精神健康和情緒等議題，並積極推動學生作靜觀練習，不過對於中、小學生而言，未必有動力恆常每日做靜觀練習，練習時亦未必能專注達致最佳效果。

「靜觀星球」遊戲化情緒教育應用程式，鼓勵學生每日進行15分鐘的靜觀練習、閱讀情緒相關文章等，就能獲得「星球能量」以換取不同的小精靈，及發展星球上的建築，透過遊戲化和獎勵，協助學生培養日常靜觀習慣。

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

可愛設計風格 吸引學生參與學習

加上遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，以及遊戲元素，吸引更多學生學習靜觀，認識不同情緒。所有程式中的情緒健康理論知識均由專家主理，並經過編輯整理成簡單易明的內容，供學生輕鬆地從中了解情緒健康、正向教育相關的觀念和靜觀練習竅門。

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全方位支援學校 推動情緒教育

現時項目正邀請學校參與先導計劃，先導計劃為期3個月，學校可免費使用部份內容，並預計於9月正式推行，分批開發各個章節予學校，配合學校不同教學需要。項目現時正積極招募學校參與，以及各界專家交流合作；如有興趣了解更多歡迎於12月11日至13日親臨J31「靜觀星球」攤位了解詳情，亦可電郵至education@hk01.com 點擊連結填寫表格報名；電郵請以「學校查詢- 靜觀星球」為標題。

《香港01》與Re:learn聯手推出「靜觀星球」情緒學習應用程式，並於12月11日至13日進駐灣仔會展學與教博覽J31攤位，展示方案及邀請學校參加免費先導計劃。（蘇煒然攝）

在學與教博覽的攤位內，亦會同場展出多項透過AI人工智能和AR擴增實境的方案，支援學校利用創新科技提升教學和行政效能。

同場展出人工智能Chatbot 助學校分析及評估

以AI人工智能方案為例，屆時將展出多項人工智能 Chatbot，包括建構學科知識庫並製作能整合筆記和歷屆試題的Chatbot、24小時Whatsapp以語音對話的問書專線Chatbot、能整合筆記和歷屆試題，自動化生成測驗問題再發放給學生的Chatbot。另外，亦有透過字元識別技術將答卷或作文掃瞄成為數碼檔案，再匯入AI系統，根據知識庫和預設準則作批改的系統，助學校紀錄作長遠進度分析和班際評估。

《香港01》與Re:learn聯手推出「靜觀星球」情緒學習應用程式，並於12月11日至13日進駐灣仔會展學與教博覽J31攤位，展示方案及邀請學校參加免費先導計劃。（蘇煒然攝）

另設AR體驗項目 以虛擬模型美化校園

至於AR方案方面，屆時將展出AR校園體驗項目，學校可透過AR系統為校園增設虛擬展示牌、壁畫以至影片、聲音導航等，用家只須透過手機或平板電腦掃瞄，即可作AR體驗。另外，學生亦可善用AI技術和3D掃瞄工具，親手製作用於AR體驗的模型，並將作品用於美化校園，讓訪客透過AR系統體驗學生作品。

《香港01》與Re:learn聯手推出「靜觀星球」情緒學習應用程式，並於12月11日至13日進駐灣仔會展學與教博覽J31攤位，展示方案及邀請學校參加免費先導計劃。（蘇煒然攝）