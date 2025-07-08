升中放榜｜何式南小學手球精英入女拔喇沙　難忘呈分試後即戰比賽

升中派位結果今日公布，有95%學生獲派首三志願，滿意率創歷年新高。位於屯門區的仁濟醫院何式南小學，手球隊精英的派位結果報捷，兩位小六隊員憑著出色的手球表現，獲喇沙書院和拔萃女書院取錄。



本身是香港手球隊青年隊的劉晞琳，因一次到男拔參加訓練，被該校教練發現充滿潛力，轉為向女拔教練推薦，成為晞琳獲女拔取錄的契機。她記得知悉結果一刻，喜出望外，「興奮到喊」。晞琳說，由於訓練時間佔據日常，平日會捉緊小息和閒暇時間，追趕學業進度，難忘試過早上考畢呈分試，同日下午便要出戰手球比賽。她指，升上中學後，目標成為手球隊最佳價值球員，帶領校隊奪得冠軍。



就讀屯門仁濟醫院何式南小學的葉祐嘉和劉晞琳，以優異的手球成績，分別獲喇沙書院及拔萃女書院取錄。（張智浩攝）

屈居後備不感灰心 日練三小時求追趕師兄

葉祐嘉擅長打籃球，五年級時、即約一年半前，被學校的手球教練發掘，才開始慢慢接觸這項運動。剛加入學校手球隊時，祐嘉對手球的戰術例如走位或射球等都不盡理解，實力未及一眾隊友們，導致只能在場外觀看他們作戰。他說：「我想打正選，但長期都是後備，所以我想更變得更加強，腳步更加快。」

屈居後備的祐嘉並沒有灰心，反而趁在場下的機會，觀察一眾師兄們在場上的節奏和打法，模仿其射波方式和技術等。「我看著師兄們如何用個人技術，於是我便有樣學樣。」他開始增加訓練時間，一星期每日練二至三個小時，以加強自己的實力，務求拉近與隊友們的距離，望以手球著名的何式南小學爭取到正選一席。

學校教練在一次訓練中，帶同祐嘉到喇沙書院與喇沙的中學生切磋手球，祐嘉感受到與中學生的實力差距。後來從手球教練得知，學校以往亦有兩位同學，因為手球成績優秀被傳統名校取錄，令他有意憑手球成績搏入名校，最終得償所願，於自行收生階段獲喇沙取錄。祐嘉正在港隊試訓，以代表香港為目標。

葉祐嘉於一年半前開始接觸手球運動，今因手球成績獲喇沙書院取錄。（張智浩攝）

今早約8時，獲喇沙書院取錄的葉祐嘉在領取中學錄取通知書時，有同學哄上前圍觀和恭喜。（張智浩攝）

港隊手球隊青年隊女將 曾歷低谷萌放棄念頭

現時效力香港手球隊青年隊劉晞琳，早於2月已獲直資拔萃女書院通知取錄。她形容收到消息一刻「興奮到喊」，感到喜出望外。和祐嘉一樣，晞琳都是由學校教練發掘，慢慢開始愛上手球，至今經已三年多。

即使晞琳熱愛手球，但曾想過中途放棄。在四年級時，晞琳和校隊同樣經歷一段低潮期。當時團隊在關鍵比賽敗退，學界比賽更是連環失利，士氣低迷。晞琳為此感到壓力，多次比賽前一晚情緒緊張而流淚。她說：「知道落敗就不能晉級，我就打得很緊張，越緊張就打得越差。」她一度萌生放棄手球的念頭，幸得父母的安慰開解，以及對手球的熱誠，方能堅持繼續參與手球活動。

晞琳於去年加入港隊u12，她說：「有壓力，因為要與全港最強同隊，能上場打比賽更加要是當中最強。」不過，她把這股爭奪正選的壓力，化為鬥心，更為努力的去段練自己。

晞琳曾經跟隨港隊到捷克和台灣比賽，其中一次對陣台灣隊，可惜實力懸殊，被台灣隊「大炒」數十球。晞琳在該場比賽忍住腳踝的疼痛，奮戰到最後一分鐘，仍無法改變落敗的命運。比賽後，晞琳沒有氣餒，視失敗為學習經驗，越戰越強，「見識不少，例如得知歐洲球隊會利用身形，台灣球隊則以體能佔優。」

參加男拔訓練 被教練發現潛力 推薦予女拔教練

每年學校教練都會帶同男子隊到男拔試訓，當時晞琳的弟弟亦有參與，教練也帶同她到男拔參加訓練。男拔的教練認為晞琳充滿潛力，不希望人才被埋沒，繼而推薦至女拔的教練，成為她獲女拔取錄的契機。來年將會成為女拔手球隊一員的晞琳立下目標：「希望能以MVP（最有價值球員）身份帶領女拔奪得冠軍！」

獲拔萃女書院取錄的劉晞琳對結果感到驚喜和高興。（張智浩攝）

捉緊小息和空閒時間溫書 追趕學業進度

兩位學生參加手球比賽同時亦要兼顧學業。兩人均捉緊溫習時間，利用小息和空閒時間，追趕因訓練和比賽而落後的學業進度。祐嘉更表示，曾經試過早上剛考完呈分試，下午就要馬上趕往比賽場地。

龐大的壓力下，父母的支持至關重要。希琳的父母幾乎每場比賽都會到現場支持，風雨不改，希望能為在場上奮戰的女兒一點鼓勵。祐嘉的媽媽則指不會擔心兒子，會支持兒子繼續手球之路，希望他能繼續自由地發展。

校長：資源配套支持球員發展

仁濟醫院何式南小學校長葉煒婷表示，對二人入讀到心儀學校感到高興。她指學校人員不斷陪伴和支持學生，並給予鼓勵幫助克服困難。葉煒婷又補充，學校在手球隊的資源方面充足，包括三位手球隊教練及兩隊手球隊，亦提供不同的比賽機會，並計劃購買更多器材等，加強學習的手球隊發展。