升中放榜｜人才龍鳳胎齊入首志願　優才媽做DSE卷體驗學中文之難

升中派位日前放榜，滿意率創歷年新高，有人才子女龍鳳胎雙雙報捷，獲派首志願傳統名校。兩兄妹闞珩和闞瑞來自北京，於小五時隨「優才媽媽」來港，插班入讀小五。短短兩年間，除了要適應新環境和文化差異外，更要應付影響升中派位的呈分試，殊不簡單。而最大挑戰的學科為中文科，既要學習寫繁體字和廣東話，同時要掌握本地中文的文法。作為律師的媽媽稱，為了明白子女學習中文科的困難，親自做近六年的中學文憑試中文卷。



東莞同鄉會方樹泉學校校長曾英賢表示，對兩位同學能入讀心儀學校感到高興。（林幸泉攝）

小五插班 兩年內適應新環境兼應付呈分試

13歲的闞瑞和闞珩於2023年隨媽媽從北京移居香港，二人一同插班入讀東莞同鄉會方樹泉學校五年級。高小兩個學年是升中關鍵，因校內三次呈分試成績，會影響「派位組別」。

二人剛抵埗香港，便要快速應戰，適應香港文化和教育制度，例如學習繁體字和聽廣東話。兩兄妹齊稱中文科是最大挑戰，因上課以廣東話授課，考試測驗需以繁體字作答，兩地中文文法有所不同，闞瑞說：「寫作業時候也要一直用手機查。」

重新適應學習中文，兩人均額外花力氣適應，例如參加補習班，又會主動向身邊同學請教。同時他們也會參與學校安排的非本地插班生特別課程，學習廣東話和繁體字，以便加快融入校園。兩年間，兄妹中文總分均保持B級成績，分卷則各有進步，特別是妹妹的聆聽卷和哥哥的默書成績均有進步，分別由B級和D級，躍升至A級成績。

兩兄妹均認為，語言是當初來港面對的最大問題。（林幸泉攝）

學廣東話寫繁體字成挑戰 中文科成弱項

短短兩年之內，兄妹能夠快速融入本港文化和教育制度，經「優才計劃來港」的律師媽媽闞太表示，平日即使工作繁忙，也會陪同子女學習廣東話，「如果他這個字寫錯了，我就用app（手機程式）查完之後，我把它不會的字總結出來，然後再一個一個背。」

為了解救子女較為弱的中文科，闞太更親自試做六年DSE試卷，希望了解兒女的學習困難，「我就找那個輔導班老師，他說『我給你幾套那個過去香港文憑試試』」，我就把那個卷子做做」。闞太說，暑假計劃讓兄妹開始學習文言文，為將來升中打好基礎。

今年九月，哥哥闞珩將升讀聖芳濟書院，妹妹闞瑞則升讀真光女書院。談及升中展望，哥哥表示，希望能爭取入讀精英班，妹妹稱，期待結識更多新朋友，同時提升學業成績。闞太表示，期望他們在中學時發掘個人興趣，按志趣科目升讀大學，並投身喜愛的事業，「然後這樣就會很開心，而不是我為了升一個名校一個好的大學，我才去選了一個專業。」

闞太指，香港與內地的教育制度大有分別，用了不少時間了解及適應。（林幸泉攝）

闞太平日在家中會用廣東話與兒女溝通，加強他們的語言能力。（林幸泉攝）

本學年取錄40位新來港插班生 不少家長部署升油尖旺區名校

東莞同鄉會方樹泉學校校長曾英賢表示，對於二人獲派心儀學校感到高興。他指，今屆學生家長對升中派位結果大致滿意。

曾英賢指，學校今個學年取錄約40位非本地插班生，為近年最高。他認為，近年來有不少非本地的學生透過人才計劃來港升讀小學，有不少家長在選擇小學時，已有明確目標，希望子女升中入讀油尖旺區傳統名校，估計未來趨勢持續。

針對新來港的學童，他指，校方會提供額外的支援課程，並透過朋輩支援，如安排與本地學童或有相似背景的學童一同學習，幫助他們面對語言和文化適應的挑戰，更快融入香港校園生活。