升中放榜｜嚴重聽障生讀唇寫筆記勤溫習　考入聖保羅書院

升中派位結果日前出爐，天生有嚴重聽障的徑昀，早獲直資聖保羅書院取錄。他自言感到幸運，年幼時父母已支援他參加聽力及語言訓練，安排他佩戴助聽器，又會親自悉心教咬字發音，升讀小一之前，說話溝通能力已與一般學生無異。徑昀在學習上未有鬆懈，由於聽力較弱，上課時格外留心，邊閱讀老師唇語，邊寫下筆記，小息會完成功課，放學回家會重溫筆記。六年小學生涯，他努力學習，終獲得回報。



我覺得自己同其他人無咩唔同。 徑昀

徑昀出生時已有嚴重聽障，只能聽到約75分貝以上的聲音。（黃寳瑩攝）

即將12歲的徑昀，出生時已有重度聽障，只能聽到約75分貝以上的聲音。如果沒有佩戴助聽器，旁人要在他耳邊大聲說話，他才有機會聽到。他說，父母剛得悉消息時，一度相當慌張，他們隨即四處搜羅坊間機構，希望把握學習語言的關鍵時間。在徑昀8個月大時，父母已為他佩戴助聽器，並支援他到聽覺訓練中心接受訓練。

徑昀出生時已有嚴重聽障，只能聽到約75分貝以上的聲音。（黃寳瑩攝）

徑昀未到1歲時，已到訓練中心練習發聲等能力。（黃寳瑩攝）

從小，徑昀為了學會說話，每個星期六都會到訓練中心，練習聽力、發聲以及讀唇等。（黃寳瑩攝）

父母親自教發音、經常聊天 漸漸敢大聲說話

從小，徑昀為了學說話，每個星期六都會到訓練中心，練習聽力、發聲以及讀唇等。他一家住在海怡半島，小時候南港島綫還未通車，爸爸每星期帶他乘搭約一小時巴士到美孚。平時在家，父母也會抽時間與他談天、為他重溫發音，並鼓勵他多說話，「啱啱學個陣，咬字都係唔清晰，爸爸媽媽都好有耐性，會逐步教我。」他說，畢竟是家人，就算讀錯了也不會有人嘲笑，他便會說得更大聲。

在父母多方面支援，以及徑昀努力訓練下，他五六歲時已能正常跟其他小朋友溝通。（宣美語言及聽覺訓練中心提供）

上堂格外留心 小息完成功課 回家立即重溫筆記

在父母多方面支援，以及他努力訓練下，徑昀五六歲時已能與人溝通，父母便安排他入讀主流小學的聖公會田灣始南小學。為了幫助徑昀適應主流教育，學校會作出特別安排。因徑昀身處嘈雜環境，未能容易聽清別人講話，校方會特意安排他坐在課室前面的座位，方便他讀唇；老師上課時，亦會佩戴無線電通訊機，讓他容易聽清課堂内容。

徑昀說，由於聽力較弱，上課時會格外留心聆聽，一邊觀察老師的唇語，一邊寫筆記，以免聽漏重點。徑昀在校内擔任風紀，不用當值時，他就會在小息預先完成功課，回家後便主力重溫課堂筆記，閑暇時才會看看電視、讀讀書。他笑說，自己校内成績「都ok」，大概在全班4到5名左右。但對於即將入讀名校，他認為還需努力，才可跟上進度。

除了讀書，徑昀也喜歡參加田徑運動。（黃寳瑩攝）

我鍾意騰空嗰一下，好似飛緊嘅感覺。 徑昀

除了讀書，徑昀也喜歡參加田徑運動。（黃寳瑩攝）

暑假計劃早上8時起床 多讀英文書準備升中

除了讀書，徑昀也喜歡參加田徑運動，尤其喜歡跳遠，「我鍾意騰空嗰一下，好似飛緊嘅感覺。」他希望入讀中學後，可以繼續參加校隊，在學界比賽中累積經驗。

徑昀說，從未因聽障身份而覺沮喪。他自覺幸運，因父母在他小時已支援他參加語言訓練，他自言現在自己能夠說，也能與人溝通，「我覺得自己同其他人無咩唔同。」

即將暑假，徑昀計劃休息一下，「我打算每日（朝早）8點起身，然後訂個時間表，同同學出下街、打下波。」他又說，會讀多一些英文書，除了為升上英文中學作準備，也有助即將到來的英國旅行。「全世界好多人用英文，如果我可以學好英文，對將來都有幫助！」