聲頻共振洗滌心靈　深信學校親子共赴「靜觀星球」頌缽音療之旅

在學業與生活壓力下，家長與子女如何尋找一片心靈淨土？《香港01》「01教育」團隊早前於基督教香港信義會深信學校舉辦「靜觀星球聲頻療癒之旅 – 頌缽音療工作坊」。活動特別邀請到 Soundvibe 創辦人 Carman 擔任特邀嘉賓及導師，帶領小一學生及其家長透過古老的頌缽藝術，展開一場深度放鬆的身心靈探索。



聲音的科學：深入淺出解構頌缽原理

「靜觀星球」計劃一直致力於透過多元感官體驗推廣靜觀（Mindfulness）。在工作坊中，Carman 導師以科學且平易近人的方式，向參加者解釋頌缽療法的原理。她指出，頌缽（Singing Bowl）的療效源於「共振」與「頻率」。

由於人體內約有 70% 是水分，頌缽透過敲擊或摩擦產生的深層振動，能與體內水分子產生共鳴。這種特定頻率的聲波能調節腦波，引導大腦進入平靜放鬆的狀態。導師現場演示了「水頌缽」現象，當缽中水花隨聲波起舞時，學生與家長皆驚嘆於聲音蘊含的物理能量，從而理解到靜觀不僅是心靈練習，更是有跡可循的生理放鬆。

親子共學 在繁忙節奏中按下「暫停鍵」

是次活動作為「靜觀星球」由線上延伸至線下的實體體驗，特別強調家長與子女的共同參與。對於正處於成長適應期的學生，以及面對繁重工作的家長而言，這是一段難得的「留白」時間。參與者在導師帶領下暫時放下電子產品，專注於當下的感官接收。

每對家長與子女在活動中均有機會親身操作頌缽。導師詳細示範了「握、敲、摩」的技巧：從正確的手托姿勢到控制敲擊力度，避免雜亂的金屬聲。學生在嘗試控制音律的過程中培養了專注力，家長則引導孩子穩定磨缽的速度，讓悠長的餘音在空間內迴盪。這種協作過程不僅緩解了雙方的壓力，更在諧和的音頻中深化了親子間的默契與連結。

參加者專注體驗聲音與身體的共鳴，學習在繁忙的學業與工作環境中，利用簡單工具找回內心的平靜。

療癒實踐：Wah-Wah 技巧與感官放鬆

除了基礎操作，工作坊更引進了進階的「Wah-Wah 技巧」，透過改變聲音的空間感來強化靜觀效果。參加者閉上雙眼，感受聲波穿透全身，體驗前所未有的平靜感。許多家長表示，平時很少有機會與孩子一起安靜下來觀照內心；透過這次音療，他們發現簡單的聲音竟能帶來巨大的情緒撫慰。對於學生而言，這學習了在焦躁時如何透過呼吸與聲音找回內心的穩定。

學生與家長共同參與「靜觀星球」線下活動，在敲擊頌缽的過程中放下生活壓力，享受珍貴的共學時光。

讓靜觀種子紮根校園與家庭

「靜觀星球」系列活動旨在證明心理健康教育可以是具備溫度且充滿趣味的。透過與專業導師的合作，學生與家長共同掌握了一套實用的紓壓技巧。這次聲頻療癒之旅成功在參與者心中種下了靜觀的種子，提醒每一位家長與學童：無論外界環境如何變遷，適時關照身心靈、擁抱當下的寧靜，是守護健康成長的重要力量。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

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